لرائحة عطرة.. اصنعي بنفسك مزيل عرق طبيعي بمكونات منزلية

عمل مزيل عرق طبيعي، يبحث العديد من السيدات عن طرق مختلفة للتخلص من رائحة العرق الكريهة التي تسبب لهن الإحراج، لذلك يبحثن العديد منهن عن أفضل مستحضرات التجميل للقضاء على رائحة العرق ومنحهن روائح منعشة، علاوة على ذلك تسبب هذه المواد العديد من الأضرار على البشرة وتسبب اسمرار هذه المناطق، لذلك يفضلن العديد منهن اللجوء إلى الوصفات الطبيعية التي تمنحها روائح رائعة ولا تسبب لهن مشاكل عند كثرة استخدامها، فيمكنك تحضير مزيل العرق بمكونات سهلة وبسيطة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي

المكونات:

يمكنك وبكل سهولة عمل مزيل طبيعي للقضاء على التعرق وذلك من خلال الآتي:

قومي بإحضار وعاء لإضافة كل من مقدار ثلاث ملاعق من النشا.

مقدار ثلاث ملاعق من الخميرة.

مادة عطرية مقدار عشر نقط من زيت اللافندر وزيت النعناع المنعش.

يتم إضافة مضاد للفطريات لعدم تكون فطريات وبكتريا تحت الإبط.

تقومي بإضافة مقدار خمس ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة من فيتامين E.

طريقة التحضير:

قومي بمزج كافة المكونات جيداً للحصول على خليط كريمي.

ثم قومي بوضعهم في برطمان في الثلاجة ويتم استخدامهم بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

وصفات أخرى لعمل مزيل عرق طبيعي

يمكنك إعداد العديد من الوصفات الطبيعية والتي تكون كالآتي، يمكنك تحضير مزيل من زبدة الشيا التي تتميز برائحتها الرائعة.

يتم إحضار كوب من زبدة الشيا، وإضافة مقدار كوب من النشا، وكذلك ملعقتين من الخميرة وزيت جوز الهند.

ثم يتم مزج المكونات جيداً للحصول على خليط كريمي رائع.

يتم وضعه في برطمان في الثلاجة ويتم استخدام الخليط بشكل يومي.

وصفة أخرى لعمل مزيل العرق في المنزل

يمكن إعداد مزيل من البرتقال من خلال:

إحضار ثلاث برتقالات وأخذ القشر الخاص بهم مع قشور ليمون.

يتم وضع لتر ماء على النار وإضافة القشر لتمام الغليان.

ثم يتم إضافة خمس ملاعق من الخميرة وكذلك كوب من الملح.

يتم خلطهم جيداً لحين الحصول على خليط متجانس، ثم يتم وضعها في برطمان في الثلاجة لحين الاستخدام.

في الختام فقد تعرفنا على عمل مزيل عرق طبيعي وذلك بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة للتخلص من العرق بدون أي أضرار على البشرة.