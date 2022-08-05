شم رائحة وافقد الوزن! فقدان الوزن والتخسيس بمجرد الشم

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عمر شويل - جدة إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، فإن أنفك سوف يساعدك. أظهرت الأبحاث أن بعض الروائح ، سواء من الشموع المضاءة أو الزيوت العطرية أو أشياء أخرى ، قد تثبط شهيتك.

فقدان الوزن والتخسيس بمجرد الشم

الروائح (الفواكه) التي تجعل رائحتها فقدان الوزن والتنحيف أسرع! من أسهل طرق إنقاص الوزن وفقدان الوزن استخدام الروائح والرائحة الطبيعية. يمكن أن يساعدك شم بعض الفواكه والخضروات مثل التفاح والخيار وما إلى ذلك على إنقاص الوزن جنبًا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. في هذا المقال سوف ندرس فقدان الوزن والتخسيس بمجرد الشم .

ليمون

وجدت دراسة أجرتها جامعة ولاية أوهايو أن رائحة زيت الليمون حسنت بشكل ملحوظ الحالة العقلية للمشاركين. يمكن للرائحة أن تحسن عملية الهضم ، مما قد يساعد في منع الأكل الطائش.

خيار

يمكن أن يعرقل الإجهاد جهودك لفقدان الوزن بعدة طرق ، من إخراج جدولك عن مساره إلى زيادة إنتاج الكورتيزول. يوضح الدكتور حريش: “لكن الخيار قد يكون له تأثير مذهل على استرخائك”. رائحة الخيار تقلل من مستوى القلق. من خلال تقليل القلق ، يمكن أن تساعد رائحة الخيار هذه في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

زيت الأرز

تتمتع أشجار السرو بالعديد من الفوائد المحتملة ، حيث تم العثور على زيت أوراق السرو لتحسين الاسترخاء ، كما أن السرو الكشميري له خصائص مضادة للأكسدة. في حين أن تجربتك قد تختلف ، يعتقد المعالجون بالروائح أن زيت السرو يمكن أن يساعدك على التركيز قبل تجربة مهارة جديدة أو مواجهة تحدٍ شاق. تساعد هذه الرائحة على تصفية الذهن ، وبالتالي تبقينا مركزين ويقظين.

الخزامى

هناك سبب لاستخدام اللافندر للنوم لأنه يحتوي على رائحة لطيفة تخفف من التوتر وتهدئ جسمك وعقلك. عندما يكون جسمنا متوترًا بسبب الإجهاد العاطفي ، فإن اللافندر مفيد لتهدئته. رائحته تحارب القلق.

زيت زيتون نقي

وجدت إحدى الدراسات أن مجرد شم رائحة زيت الزيتون النقي يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع. عندما تمت إضافة خلاصة النكهة إلى الزبادي ، استهلك المشاركون سعرات حرارية أقل مقارنة بأولئك الذين تناولوا الزبادي العادي دون أي خلاصة مضافة ، مما أدى إلى استجابة أفضل لسكر الدم. لديهم أيضًا زيادات أعلى في هرمون السيروتونين المرتبط بالشبع.

تفاح اخضر و موز

لقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة الذين يشمون رائحة التفاح الأخضر أو ​​الموز أثناء اتباع نظام غذائي يفقدون وزنًا أكبر من الأشخاص الذين لا يشمون. إذا لم يكن لديك تفاح أو موز ، فحاول شم بعض الفانيليا أو النعناع.

الشمرة

استخدم الإيطاليون نبات الشمر المقرمش والمنشط بطعمه الحلو قليلاً لسنوات عديدة كمنظف للفم ، ولكن وفقًا لبحوث معهد الروائح الغربية ، يستخدم هذا النبات أيضًا كمثبط للشهية. عندما يكون لديك شهية كبيرة ، قم بقطع ساق أو ساقين مثل نبات الكرفس وتناوله ، ثم تناول كوبًا كاملاً من الماء البارد.

جريب فروت

الفواكه الحمضية القوية مثل الجريب فروت غنية بفيتامين سي والليكوبين. حتى شم هذه الفاكهة لبضع ثوان قبل تناولها يمكن أن يزيد من جهود فقدان الوزن. وجد باحثون في جامعة أوساكو في اليابان أن الفئران التي تعرضت لرائحة زيت الجريب فروت لمدة 15 دقيقة ساعدتها على إنقاص الوزن وفقدان الشهية.