لصبغة تدوم طويلاً.. اصبغي حواجبك بالقرنفل وزيت الزيتون بدون مواد كيميائية

صبغ الحواجب بالقرنفل، دوماً ما تسعى النساء بشكل دائم إلى البحث عن أفضل صبغة طبيعية للحواجب باللون البني الفاتح أو الغامق، مكونة من القرنفل حناء أو النسكافيه والقهوة وبدون وجود أي من المواد الكيميائية الضارة التي تسبب تساقط لشعر الحاجب، وهذا فقد دفع ذلك المرأة كثيرًا لمعرفة مكونات تلك الوصفة وطريقة تحضيرها واستخدامها، فتكون في النهاية أشبه بالتاتو الطبيعي وبتكلفة بسيطة، وهو ما سوف نتعرف عليه في السطور الآتية، تابعونا حضراتكم من خلال المقال.

صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون

تعد مكونات عمل صبغة الحواجب باستخدام القرنفل ذات مكونات بسيطة وسهلة ويمكن تحضيرها بأسهل الطرق، وهي جاءت كما يلي:

عدد أربع ملاعق كبيرة في الحجم من القرنفل.

كذلك سوف نحتاج إلى عدد 2 ملعقة صغيرة في الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل صبغة الحواجب

كانت قد أثبتت الكثير من الدراسات أن استخدام القرنفل له كفاءة عالية في صبغ الحواجب، كما أن استخدام زيت الزيتون سوف يعمل بفاعلية في تثبيت اللون، تتلخص طريقة عمل صبغة الحواجب باستخدام زيت الزيتون والقرنفل في الآتي:

لجعل شعر الحاجب ذات اللون الأسود نقوم بإحضار واحد عود من القرنفل ثم يتم تحميصه بشكل جيد ونتركه حتى يصبح بارد تمامًا.

يتم طحن عود القرنفل جيدًا حتى يصبح ناعمًا تمامًا.

نضيف زيت الزيتون فوق القرنفل مع التقليب الجيد بينهما.

نقوم بتمشيط شعر الحاجب به وذلك من جهة الداخل إلى جهة الخارج.

بعدها سوف تلاحظين أن لون الحاجب قد تم تلوينه باللون الأسود وأصبح ذات شكل رائع ومثالي دون الحاجة إلى الذهاب لصالونات التجميل.

فوائد صبغة الحواجب باستخدام القرنفل وزيت الزيتون

تمتلك هذه الصبغة ذات المكونات الطبيعية العديد من الفوائد والتي جاءت كالتالي: