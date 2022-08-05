نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة البريوش القطنية بكل سهولة في البيت هشة وطرية زي القطن في المقال التالي

تعتبر عجينة البريوش من المعجنات سريعة التحضير والمفضلة لدى الكبار والصغار وخاصة الأطفال حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، وتعتبر عجينة البريوش خفيفة على المعدة ويقبل كثير من ربات المنزل على إعدادها لأفراد العائلة بمكونات سهلة وبسيطة غير مكلفة، وتحتوي عجينة البريوش على فوائد غذائية ومفيدة للجسم والصحة ويمكن تناولها في وجبة الفطور أو بين الوجبات ويفضل الأطفال تناولها في المدرسة. مقادير عمل عجينة البريوش في المنزل كوبين ونصف من الدقيق الأبيض

كوب واحد من اللبن الدافئ

نصف كوب من الزبدة الطرية

واحدة من البيض متوسط الحجم

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض الناعم

لدهان الوجه:( بيضة واحدة ورشة من الفانيليا ونقطتين من الخل ورشة من السمسم) طريقة عمل عجينة البريوش في المنزل أولا نحضر وعاء ونضع به كمية الدقيق المنخول ونضيف إليه رشه من الملح وملعقة الخميرة الفورية.

ثم نقوم بإحضار وعاء آخر ونضع به الزبدة وبيضة واحدة ونقوم بخفقهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي.

بعد ذلك نضيف خليط البيض إلى خليط الدقيق مع عجن المكونات جيدا مع بعضها البعض.

ثم نضيف إليهم اللبن السائل مع الاستمرار في العجن حتى تتجانس المكونات ونحصل على عجينة طرية.

نقوم بتغطية العجينة جيدا ونتركها في مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل.

بعد أن تختمر العجينة نقوم بتقطيع العجينة إلى الحجم الذي نرغب به، ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل ضفائر.

بعد الانتهاء من كمية العجينة تماما نحضر صينية ونقوم بدهنها بقليل من الزبدة ونضع بها حبات البريوش ونتركها حتى تختمر مرة أخرى لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

ثم نقوم بدهن حبات البريوش بالبيض المخفوق مع الخل ورشة الفانيليا ونرش على وجهها السمسم.

بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نضع به الصينية ونتركها حتى تتخمر من الأسفل وتنضج لمدة عشرين دقيقة مع مراعاة نضجها.

ثم نحمر الوجه ونخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلا، ثم نضعها في أطباق التقديم ونقدمها وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة عجينة البريوش القطنية بكل سهولة في البيت هشة وطرية زي القطن - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة البريوش القطنية بكل سهولة في البيت هشة وطرية زي القطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.