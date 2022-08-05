نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر نجاح الممبار في المنزل وخطوات سهلة وسريعة والطعم أحلي من الجاهز في المقال التالي

الممبار هو احدى الاكلات الشعبية المحبوبة جدًا لدى الكثير من الناس، ويعتبر من أهم أكلات عيد الأضحى المبارك، ودائمًا ما تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل وتحضير الممبار والطريقة الصحيحة لعمل خلطة الممبار المميزة، وهي بالفعل طريقة بسيطة سوف نعرضها لكم الآن في هذا المقال يمكنكم متابعتنا الآن للتعرف على التفاصيل. طريقة عمل الممبار خطوات بسيطة ويمكنكم من خلالها تجهيز الممبار اللذيذ الشهي، والذي سوف ينال اعجاب جميع أفراد الأسرة وخطوات تحضيره كالآتي: المكونات كيلو من الممبار.

كيلو من الأرز.

٣ كوب كبير من عصير الطماطم المركز.

٣ بصلة مقطعة.

ربطة من البقدونس.

ربطة من الكزبرة.

ربطة من الشبت.

ملعقة مناسبة من الملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة كزبرة جافة.

رشة شطة.

رشة كمون.

زيت للتحمير. طريقة التحضير في البداية لابد من القيام بتنظيف الممبار جيدًا ونقع الممبار بالماء والملح لمدة ساعتين.

ثم يتم استخدام المقص في تقطيع الممبار إلى قطع مناسبة حسب الرغبة.

أعيدي غسل القطع بالماء الجاري.

اتركيه جانبًا حتى يتم تجهيز الخلطة.

احضري البصل وقومي بتقطيعه قطع صغيرة.

قومي بفرم البقدونس، والكزبرة، والشبت.

بعد ذلك يتم غسل الأرز جيدًا، ثم يتم تصفيته

أضيفي إلى الصلصة جميع التوابل التي تم تحضيرها وقلبي جيدًا حتى تختلط.

قومي بإضافة الصلصة إلى الأرز وايضًا البصل المقطع.

أضيفي البقدونس والشبت والكزبرة إلى الارز أيضًا.

قلبي جميع المكونات جيدًا مع بعض حتى تحصلي على الخليط المطلوب.

يتم بعد ذلك إحضار الممبار.

احسب الممبار بهذا الخليط الذي تم تجهيزه، ولكن يراعى عدم مليء الممبار بالحشو بشكل كامل.

افعلي الخطوات مع كل قطع الممبار الموجودة حتى الانتهاء من كل الكمية التي تم تجهيزها.

احضري وعاء كبير به ماء.

ارفعي الماء على النار، وأضيفي إليه رشة ملح، وفلفل اسود، وزعتر، ورشه كمون.

اتركي المياه حتى تغلي.

أضيفي إليه بعد ذلك أصابع الممبار.

اتركي الممبار لمدة نصف ساعه حتى ينضج تمامًا.

ارفعي الممبار من المياه، ثم يتم تحميره في الزيت الساخن حتى الحصول على اللون الذهبي المميز.

يقدم الممبار وهو ساخن بألف هنا وشفا. عمر شويل - جدة سر نجاح الممبار في المنزل وخطوات سهلة وسريعة والطعم أحلي من الجاهز - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح الممبار في المنزل وخطوات سهلة وسريعة والطعم أحلي من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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