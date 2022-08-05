نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة الكرواسون بالشيكولاتة اللذيذة بطريقة الشيفات أحلى من محلات ال في المقال التالي

يعد الكرواسون من أفضل المعجنات المشهورة والتي يتناولها دائما الفرنسيين في وجبة الإفطار والتي يعشقها الكبار والصغار وخاصة الأطفال حيث أنه يتميز بمذاقه الشهي واللذيذ ويصطحبونه في المدرسة حيث أنه مشبع وخفيف على المعدة، ويبحث الكثير منكم عن طرق تحضيره ويوجد عديد من الحشوات الكثيرة مثل الشيكولاتة أو الجبنة الرومي أو الجبنة الموتزاريلا ويمكن عمله سادة حسب الرغبة مقادير عمل الكرواسون بالشيكولاتة في المنزل كوب من الدقيق

نصف كوب من الماء الدافئ

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة الطرية

كيس من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من الملح

لحشو الكرواسون:( قطعة واحدة من الزبدة وبيضة واحدة وملعقة كبيرة من الماء وكوب واحد من الشيكولاتة مقطعة) طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة في المنزل نحضر وعاء العجانة الكهربائية ونضع الماء الدافئ ونضيف الخميرة ونترك الخميرة حتى تذوب لمدة عشر دقائق وتتفاعل.

ثم نضيف السكر والدقيق و رشة الملح ونضيف الزبدة ونقوم بتشغيل العجانة حتى تمتزج المكونات جيدا.

نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرة وتصبح غير ملتصقة في الوعاء.

ثم نضع العجينة على سطح نظيف ونقوم بتشكيلها على شكل كرة ونضعها في الوعاء ونغطيها ونضعها في مكان دافئ تختمر لمدة ساعتين.

نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونضغط عليها حتى نفرغ منها الهواء.

نقوم بفرد العجينة على شكل مستطيل ونقوم بتقطيعها على شكل ثلاث مستطيلات متساوية، ثم ندخلهم في الثلاجة لمدة ساعة حتى تبرد.

ثم نقوم بقطع الزبدة إلى نصفين متساويين بالطول ونضعهم بين ورقتي زبدة ونفردهم بالنشابة ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نفرد العجينة ونضع بها الزبدة بين الطبقات.

نفرد العجينة ونقطعها بالطول إلى ست قطع ونفرد واحدة من القطع حتى تكون الأطراف مدببة.

نضع الشيكولاتة ونلف العجينة باتجاه الحافة القصيرة لتشكيل الكرواسون.

ندهنه بالبيض المخفوق ونضعه في الصينية لمدة تسعين دقيقة.

نسخن الفرن ونضع الصينية ونتركه حتى يتحول إلى اللون البني لمدة 25 دقيقة.

نخرج الصينية ونتركه يبرد، ثم نضع الكرواسون في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة عجينة الكرواسون بالشيكولاتة اللذيذة بطريقة الشيفات أحلى من محلات ال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة الكرواسون بالشيكولاتة اللذيذة بطريقة الشيفات أحلى من محلات ال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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