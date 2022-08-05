طريقة عمل المايونيز بدون بيض هتحضريه بنفسك بكل اسراره

المايونيز يعتبر من ألذ أنواع الصوص التي تتواجد في كثير من الموائد، وذلك بجانب الأطباق الرئيسية مثل الدجاج واللحوم والشاورما وبعض السندوتشات التي تباع في أشهر المطاعم؛ حيث أنها تضيف للطعام مذاق طيب ورائع، والكثير من السيدات يرغبن في معرفة طريقة سهلة جدا لعمل المايونيز في المنزل، كما أنه غير مكلف ولا يستهلك وقت ولا مجهود في طريقة عمله ويعتمد على مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل المايونيز في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة جدا.

طريقة عمل المايونيز بدون بيض

من خلال بعض المكونات التالية يمكنك عمل المايونيز بدون بيض بكل سهولة في المنزل بمكونات بسيطة وليست مكلفة، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

كوب من اللبن الحليب السائل.

2 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

مقدار كوب من زيت الذرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

يمكنك عمل المايونيز اللذيذ في وقت قليل جدا من خلال بعض الخطوات البسيطة، وهى عبارة عن التالي:

يتم خفق كوب اللبن في الخلاط الكهربائي.

نضيف الملح والخل إلى اللبن الحليب ثم نخفق جميع المكونات مرة أخرى.

نضع زيت الذرة في الخليط تدريجيا مع الخلط الجيد.

مستمر في الخفق حتى نحصل على قوام ثقيل.

طريقة عمل المايونيز بالزبادي

يتم عمل المايونيز بالزبادي من خلال مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

صفار بيضة واحدة.

2 كوب من زيت الذرة.

ثلاث ملاعق من السكر.

كوب صغير من الزبادي.

رشة قليلة من الملح.

مستردة بمقدار نصف ملعقة كبيرة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على مايونيز رائع بالزبادي في وقت قليل من خلال الآتي: