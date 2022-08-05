نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق البيتزا من عجينتها وحشواتها بأحلى وألذ طعم في المقال التالي

تعد البيتزا من أفضل الأكلات السريعة المشهورة التي يعشقها الكبار والصغار وخاصة الأطفال حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، ومع غلاء الأسعار تفضل ربات المنزل تحضيرها في البيت حتى تضمن صحة عائلتها، ويبحث الكثير من الأمهات عن طرق تحضيرها في البيت بمكونات سهلة وبسيطة وتحتوي البيتزا على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة. مقادير عمل عجينة البيتزا أربع أكواب من الدقيق الأبيض

ربع كوب من زيت الزيتون

نصف كوب من اللبن الرائب

ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ

بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من الخميرة

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من السكر طريقة عمل عجينة البيتزا نضع الخميرة في الماء الدافئ السكر ونقلبهم ونترك الخميرة حتى تتفاعل.

نحضر وعاء به الدقيق المنخول ونضيف اللبن الرائب والبيضة وزيت الزيتون والملح ونقلبهم حتى يتشرب الدقيق المكونات.

ثم نضيف الخميرة إليها ونقوم بإضافة الماء الفاتر مع العجن حتى تتكون لدينا عجينة ملساء.

نكور العجينة ونضعها في وعاء ونغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويزيد حجمها ونقوم بتحضير حشوة البيتزا. مقادير عمل حشوة البيتزا بالدجاج أربعة صدور دجاج مقطع إلى مكعبات

نصف كوب فلفل أخضر المفروم

بصلة مفرومة

كوبان طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة

كوب مشروم المقطع

ملعقة صغيرة ثوم المفروم

مكعب مرقة دجاج

ملعقة صغيرة صويا صوص

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة طريقة عمل حشوة البيتزا بالدجاج نحضر وعاء ونضع به زيت الزيتون ونقوم بتسخينه ونضيف إليه البصل والفلفل والثوم ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.

نضيف مكعبات الدجاج ونقلبها حتى يتغير لونها ويصبح ذهبي.

نضيف المشروم ونقلبه ونتركه على نار هادئة حتى ينضج ونضيف الطماطم المقطعة ونقلبها جيدا حتى تتسبك ونضيف البهارت ونرفع الوعاء من على النار.

نقطع العجينة ونضعها في صينية بها زيت ونفردها ونعمل ثقوب صغيرة بالشوكة.

نضع الحشوة ونفردها بالتساوي على العجينة ونضيف رشة زعتر ونرش جبنة موتزاريلا.

نسخن الفرن ونضع الصينية ونتركها حتى تنضج جيدا.

نخرج الصينية ونقطعها ونقدمها، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة لعشاق البيتزا من عجينتها وحشواتها بأحلى وألذ طعم - ثقفني

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