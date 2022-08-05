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تعتبر كرات جوز الهند واحدة من الحلويات الشرقية ويعشقها الكبار والصغار حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، وتعد خفيفة على المعدة ويبحث الكثير من الأمهات عن طرق تحضيرها المختلفة وتعتبر طريقة تحضير كرات جوز الهند سهلة وبسيطة غير مكلفة، وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة حيث أنها تحتوي على جوز الهند لذلك تفضل ربات المنزل تحضيرها. مقادير عمل كرات جوز الهند للشيف حسن في المنزل كوب واحد كبيرة من دقيق السميد الناعم

كوب واحد كبيرة من جوز الهند المبشور

كوب واحد كبير من السكر الناعم

كوب واحد من الزبدة الطرية

كوب واحد كبير من اللبن البودرة

نصف كوب من اللبن المكثف

ملعقتان من اللبن المكثف

نصف كوب من القشطة

للتزيين:( كمية من جوز الهند وملعقتان من الكاكاو) طريقة عمل كرات جوز الهند للشيف حسن في المنزل أولا نحضر وعاء عميق ونضع به كوب دقيق السميد و كوب جوز الهند وكوب السكر الناعم مع تقليب المكونات جيدا حتى تمتزج وتتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا.

ثم نضيف كوب الزبدة وكوب القشطة ونضيف إليهم نصف كوب اللبن المكثف مع الاستمرار في تقليب المكونات جيدا حتى يسهل علينا تشكيلها ويفضل بسها للتأكد من تجانس المكونات مع بعضها جيدا.

بعد ذلك نضيف ملعقتان اللبن المكثف إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب جيدا، ثم نضع العجينة في الثلاجة ونتركها لمدة نصف ساعة حتى يسهل تشكيلها.

ثم نحضر وعاء لتحضير جوز الهند للتغليف الخارج ونضع به كمية جوز الهند وملعقتين الكاكاو ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يتجانسوا مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نخرج العجينة من الثلاجة ونقوم بتشكيل كرات صغيرة الحجم ونضعها في خليط جوز الهند والكاكاو مع تقليب الكرات في الخليط حتى تتغلف تماما وننتهي من العجينة كلها تماما.

ثم نقوم بإخراج كرات جوز الهند من الخليط ونضعها كاسات من الورق ونضعها في الثلاجة قليلا حتى تتماسك جيدا بخليط جوز الهند والكاكاو، ثم نخرجها ونقدمها، وبالهنا والشفا.

يمكن وضع كرات جوز الهند في الفرن تأخذ اللون الذهبي. عمر شويل - جدة احلى الحلويات واخفها كرات جوز الهند بطعمها اللذيذ - ثقفني

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