نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة جهنمية لتبيض وتفتيح البشرة بكريم بانثينول والنشا وكمان تخلصي من التجاعيد في المقال التالي
كريم بانثينول له العديد من الفوائد التي تعود على البشرة بالنفع، حيث أنه له دور كبير وفعال في تفتيح البشرة، هذا بجانب أن العديد من النساء تبحث عن طرق ووصفات لتفتيح لون بشرتهن، ولكنهم لا يجدون طرق فعالة وآمنة، إذ أنهم يقومون باللجوء إلى مستحضرات التجميل الضارة، لكن في الحقيقة أنه توجد طرق ووصفات آمنة للغاية يدخل فيها كريم بانثينول لتفتيح البشرة، ومن المعروف في الوقت الجاري أن مزج واحد من المنتجات الكيماوية مع المنتجات الطبيعية يساعد كثيراً في تفتيح البشرة ويكون ذلك أكثر فعالية، هذا بجانب أن كريم بانثينول يعالج قصور البشرة، وعلاج اسمرارها، إذ أنه يقوم بتفتيح مسام الوجه، وكذلك يقوم بترطيب البشرة ويحافظ على صحة خلايا الجلد.
مكونات تحضير وصفة تفتيح البشرة
- كريم بانثينول “ملعقة واحدة”.
- النشا “ملعقة واحدة”.
طريقه تحضير وصفة تفتيح البشرة
- في البداية قومي بمزج النشا مع البانثينول بشكل جيد.
- بعد ذلك قومي بتوزيع ذلك المزيج على البشرة بشكل جيد.
- بعد ذلك عليك أن تقومي بترك الخليط على بشرتك حتى مرور ما يقرب من ساعتين وينبغي أن تقومي بترك المزيج على الوجه إلى أن يجف المزيج تماماً.
- بعد ذلك قومي بفرك المزيج بحركات دائرية على الوجه بلطف.
- في النهاية قومي بغسل الوجه بشكل جيد وذلك بواسطة الماء الفاتر ومن ثم كرري هذه الوصفة حتى مرتين كل أسبوع وذلك حتى تحصلين على بشرة صافية وناعمة وأكثر نضارة واشراقاً.
مكونات أخرى لعمل وصفة تفتيح البشرة
- دقيق الشوفان.
- عصير الطماطم.
طريقة أخرى لتحضير وصفة تفتيح البشرة
يتسم دفيق الشوفان بأنه يقوم بتشجيع نمو خلايا الجلد الجديدة، هذا بجانب أنه يقوم بتخليصك من كافة الخلايا القديمة، هذا بالإضافة إلى أنه يقوم بالمساعدة على تقشير الجلد، وذلك يقوم بجعل بشرتك أكثر نضارة وحيوية ونعومة.
- في البداية قومي بمزج الشوفان وعصير الطماطم مع بعضهم البعض بشكل جيد.
- بعد ذلك اتركي المزيج على بشرتك حتى مرور ما يقرب من حوالي ١٠ دقائق، ومن ثم قومي بغسله بواسطة الماء البارد بعد فركه بهدوء وبين حتى تتخلصي من خلايا الجلد الميتة.
- كرري هذه الوصفة كل يوم حتى تحصلين على أفضل النتائج المرادة والمذهلة التي ترغبين فيها.
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