نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة المخبوزات اليابانية وشكليها زي ما تحبي وتكون هشة وقطنية في المقال التالي
عجينة المخبوزات اليابانية هذا ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص المهتمين بالمطبخ والمخبوزات بصفة عامة، وهذا لأنها من أفضل العجائن وهي تستخدم لجميع أنواع المخبوزات وأيضًا الحلويات؛ ت حيث أنها هشة وخفيفة ويطلق عليها العجينة القطنية، وهذه العجينة تستخدم في تشكيل العديد من المخبوزات المتنوعة في المناسبات، لذلك تسعى الكثير من ربات البيوت في البحث عن أفضل طريقة لعملها في المنزل وذلك حتى يتم نجاح المخبوزات، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة بسيطة جدا وسهلة لعمل العجينة اليابانية.
عجينة المخبوزات اليابانية
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل هذه العجينة بطريقة سهلة وبسيطة ومكوناتها أيضًا بسيطة وليست مكلفة، وتتمثل في التالي:
- كيلو من الدقيق الأبيض المنخول الخاص بالحلويات.
- سكر بمقدار ثلاثة ملاعق كبيرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- مقدار مناسب من الماء الدافئ يكفي للعجن.
- مقدار علبة زبادي طازجة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- عدد واحد بيضة.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل العجينة اليابانية التي تعتبر من أفضل العجائن التي تستخدم في المخبوزات بجميع أنواعها؛ حيث تتمثل تنفيذ الخطوات فيما يلي:
- يتم إذابة الخميرة في كوب ماء دافئ مع ملعقة كبيرة من السكر ثم نتركها جانبا حتى تتفاعل.
- يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من الدقيق واللبن البودر مع باقي كمية السكر والملح.
- يتم بعد ذلك تقليب المكونات الجافة جيدا حتى تتجانس جيدا، ثم يتم عمل عمق في الدقيق ونضع به البيض والفانيليا والزيت والزبادي.
- نقوم بخلط المكونات مع وضع كوب الخميرة وتقلب العجينة جيدا، وذلك مع إضافة ماء دافئ أو حليب إن وجد في حالة احتياج العجين إلى ذلك.
- تعجن العجينة جيدا من خلال العجان أو بالأيدى.
- تعجن العجينة جيدا حتى تعطى الهشاشة التي نرغبها وهذا سر من أسرار العجين.
- نضع العجينة في طبق كبير حتى تختمر.
- يمكنك أيضًا الاحتفاظ بالعجينة لمدة طويلة داخل كيس بالثلاجة.
- كما يمكنك تشكيل العجينة بالعديد من أنواع المخبوزات.
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