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كيكة الرواني من ألذ الكيكات التي يمكنك تذوقها طوال حياتك، فيقبل علي تناولها الجميع بدون استثناء لأنها عشق الجميع، وتعتبر كذلك من أبسط الكيكات من حيث طريقة التحضير إلا أنها تشرفت أمام ضيوفك وتبهرهم بطعمها المميز، كما يمكن تقديمها في المناسبات العامة والخاصة وتتنوع طرق تحضير كيك الرواني على صفحات التواصل الاجتماعي وبرامج المطبخ لذلك لم نترك لكي الفرصة لتحتاري فيما بينهم وقدمنا لكم من خلال هذا الموضوع الطريقة الأكثر نجاح في السطور التالية. مكونات كيكة الرواني يعتمد نجاح كيكة الرواني على تطبيق المعايير المضبوطة والتي تتمثل فيما يلي: كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ذرة ملح.

كوب من دقيق السميد” دقيق البسبوسة”.

ربع كوب من جوز الهند المبشور.

٤ بيضات.

رشة فانيليا.

ثلاث أرباع كوب من الزيت.

كوب من الزبادي البلدي أو علبتين من الزبادى المصنع.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر. مكونات عمل الشربات كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة عصير الليمون.

رشة من الفانيليا. طريقة تحضير كيكة الروانى في المنزل. لتحضير كيكة الروانى يجب توفير المقادير السابقة في مكان واحد وتنفيذ الخطوات التالية: في بولة نضع البيض والسكر والفانليا و مزجهم معا حتى يختفي السكر.

نضع الفانيليا والزبادي و نمزجهم مع المكونات السابقة حتى يختفي الزبادى.

ثم ننخل الدقيق ونضيف دقيق السميد والبيكنج بودر ونقلب المكونات معا.

نضيف المكونات الجافة على السائلة ودمجها معا في اتجاه واحد.

عندما يتداول الخليط معا ليصبح مماثل لعجينة الكيك نحضر صينية.

وندهنها بالسمنة ثم بطنها بدقيق البسبوسة أو الدقيق الأبيض.

نصب الخليط المعد مسبقا ٥ي الصينية على أن يتم خبطة خبطة خفيفة على أي سطح.

ندخله فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ مئوية.

يترك كيك الرواني في الفرن من أربعين إلى خمسين دقيقة ويتم اختبارها بخلة أسنان.

ثم نضعها على الرف العلوي للحصول على اللون المطلوب.

ثم نقوم بإخراج كيكة الروانى من الفرن ونسقيها بالشربات البارد وهى ساخنة ونتركها لكي تبرد تماما.

تقطع وتقدم وفقا للرغبة. عمر شويل - جدة جربيها طعمها خطير كيكة الروانى هشة وطرية بطريقة سهلة - ثقفني

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