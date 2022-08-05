أحلى التسالي المالحة عمل كرات البطاطس المقلية والمقرمشة بالجبنة

كرات البطاطس بالجبنة من ألذ وأشهى الأكلات التي من الممكن أن تتناولها، كما أنها من الوجبات السريعة ذات المذاق الشهي واللذيذ، هذا بالإضافة إلى أن الصغار والكبار يعشقونها للغاية، كما أنها مشهورة للغاية، والكثير من الأمهات تقوم بتحضيرها باستمرار لأبنائها، هذا بجانب أن مقاديرها بسيطة وغير مكلفة، ومن الممكن أن يتم حشو كرات البطاطس بالكثير من أنواع الجبن المختلفة، حيث إنه من الممكن أن تقومي بحشوها بالجبنة الموتزاريلا، وغيرها من الجبن الأخرى المختلفة.

مكونات كرات البطاطس بالجبنة

ثلاث حبات من البطاطس.

مائة جم جبنة موزاريلا.

خمسون جم جبنة بارميزان مبشورة.

رشة من الملح.

فلفل أسود “القليل”.

زيت نباتي للقلي.

مقادير خليط التغطية

عدد 3 حبات من البيض.

½ كوب دقيق.

مائتان جم بقسماط.

بابريكا “ملعقة كبيرة”.

القليل من الفلفل الاسود.

القليل من الملح.

طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبنة