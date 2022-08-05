أحلى التسالي المالحة عمل كرات البطاطس المقلية والمقرمشة بالجبنة

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كرات البطاطس بالجبنة من ألذ وأشهى الأكلات التي من الممكن أن تتناولها، كما أنها من الوجبات السريعة ذات المذاق الشهي واللذيذ، هذا بالإضافة إلى أن الصغار والكبار يعشقونها للغاية، كما أنها مشهورة للغاية، والكثير من الأمهات تقوم بتحضيرها باستمرار لأبنائها، هذا بجانب أن مقاديرها بسيطة وغير مكلفة، ومن الممكن أن يتم حشو كرات البطاطس بالكثير من أنواع الجبن المختلفة، حيث إنه من الممكن أن تقومي بحشوها بالجبنة الموتزاريلا، وغيرها من الجبن الأخرى المختلفة.
مكونات كرات البطاطس بالجبنة
- ثلاث حبات من البطاطس.
- مائة جم جبنة موزاريلا.
- خمسون جم جبنة بارميزان مبشورة.
- رشة من الملح.
- فلفل أسود “القليل”.
- زيت نباتي للقلي.
مقادير خليط التغطية
- عدد 3 حبات من البيض.
- ½ كوب دقيق.
- مائتان جم بقسماط.
- بابريكا “ملعقة كبيرة”.
- القليل من الفلفل الاسود.
- القليل من الملح.
طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبنة
- في البداية قومي بتقشير البطاطس، ومن ثم قومي بتقطيعها لمكعبات كبيرة، وبعدها اغسليها جيدا.
- قومي بعدها بوضع حلة على النار ومن ثم قومي بإضافة البطاطس والملح، واتركيها إلى أن تنضج، ومن ثم قومي بتصفيتها.
- بعد ذلك قومي بوضع الجبنة البارميزان المبشورة وكذلك الفلفل الأسود والملح، وتابعي المزج بشكل جيد.
- قومي بعدها بإحضار صينية وضعي بها ورقة زبدة.
- بعد ذلك قومي بتكوير مزيج البطاطس إلى كور صغيرة، واصنعي بعدها تجويف بها، ومن ثم ضعي بالتجويف مكعب جبنة موزاريلا، واغلقي الكرة مع تكويرها بشكل جيد.
- قومي برص كرات البطاطس بالصينية، ومن ثم قومي بإدخالها إلى الثلاجة إلى أن تقومي بتحضير خليط التغطية.
- بعد ذلك قومي بإحضار وعاء وضعي به البيض وتابعي الخفق جيدا.
- بعدها قومي بإحضار وعاء آخر وضعي به البقسماط وكلاً من الملح والفلفل الأسود وكذلك البابريكا، وتابعي المزج بشكل جيد.
- بعد ذلك عليكِ أن تقومي بإخراج كرات البطاطس من الثلاجة، واغمسي كل كرة بالدقيق، وبعد ذلك قومي بوضعها في البيض، ومن ثم بالبقسماط.
- قومي بإدخال كرات البطاطس مجدداً في الثلاجة إلى أن يتم تسخين الزيت.
- في النهاية قومي بوضع مقلاة على نار متوسطة تشتمل على الزيت ومن ثم اتركيه حتى يسخن إلى أن يصل لدرجة حرارة متوسطة، وقومي بقلي كرات البطاطس وحينما تكتسب لونا ذهبيا قومي برفعها من الزيت، وهكذا تكون جاهزة على التقديم.
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