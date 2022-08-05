وصفة طبيعية بالقرنفل وزيت الزيتون هتخلي شعرك ناعم وكثيف مفعوله مضمون

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يعاني الكثير من البنات والسيدات بسبب الشعر المجعد والخشن ويبحث الكثير منكم عن طرق مختلفة بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة وموجودة في البيت لفرد الشعر وجعله ناعم، ويعتبر القرنفل من أفضل المكونات الطبيعية التي تحتوي على مواد مفيدة للشعر وتعمل على تنعيمه وفرده وله القدرة على معالجة حب الشباب، ويفضل الكثير من البنات تحضير وصفات القرنفل في المنزل مع مكونات أخرى بدلا من الذهاب إلى الصالونات واستخدام أدوات فرد الشعر الأخرى. مقادير عمل وصفة القرنفل وزيت الزيتون لتنعيم الشعر ملعقتان كبيرتان من مسحوق القرنفل

نصف كوب من زيت الزيتون طريقة عمل وصفة القرنفل وزيت الزيتون لتنعيم الشعر أولا نحضر وعاء ونضع به ملعقتان القرنفل ونصف كوب زيت الزيتون ونضعه على نار متوسطة حتى يصبح الخليط دافئ ولا نتركه حتى يغلي.

بعد ذلك نترك الخليط حتى يبرد تماما، ثم نضعه في زجاجة نظيفة ونغلقها بإحكام.

ثم نقوم بوضع كمية مناسبة على فروة الرأس وندلكها حتى الأطراف ونقوم بتصفيف الشعر بعدها جيدا.

بعد ذلك نترك الخليط على الشعر لمدة عشرين دقيقة ونقوم بوضع فوطة دافئة على الشعر.

ثم نقوم بعدها بغسل الشعر جيدا باستخدام الشامبو والبلسم المناسب، ونقوم بتصفيف الشعر ونتركه حتى يجف تماما. مقادير عمل وصفة القرنفل وماء الورد ملعقتان كبيرتان من القرنفل المطحون

نصف كوب من ماء الورد

ملعقة واحدة من زبت الزيتون طريقة عمل وصفة القرنفل وماء الورد أولا نحضر وعاء صغير ونضع به ملعقتان القرنفل ونصف كوب ماء الورد وملعقة زيت الزيتون ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نبدأ في توزيع الخليط على فروة الرأس وتدليكها حتى الأطراف ونضع لها فوطة دافئة ونتركها لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء جيدا والشامبو والبلسم المناسب ونقوم بتصفيفه ونتركه حتى يجف تماما. مقادير عمل وصفة القرنفل وزيت جوز الهند لفرد الشعر قطرتين من زيت القرنفل

ست قطرات من زيت جوز الهند طريقة عمل وصفة القرنفل وزيت جوز الهند لفرد الشعر أولا نحضر وعاء ونضع به زيت القرنفل وزيت جوز الهند ونخلطهم جيدا.

ثم نوزع الخليط على فروة الرأس وندلكها بحركات دائرية ونغطيها بفوطة ونتركها لمدة ليلة كاملة.

بعد ذلك نقوم بشطف الشعر بالشامبو المناسب والماء. عمر شويل - جدة وصفة طبيعية بالقرنفل وزيت الزيتون هتخلي شعرك ناعم وكثيف مفعوله مضمون - ثقفني

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