وصفة الفراخ مع صوص كريمة الطماطم والخضار

لو عايزة اكلة سهلة وجوسي وطعمها لذيذ ، يبقى وصفتنا النهاردة ليكي وهي الفراخ مع صوص كريمة الطماطم والخضار ، تعالوا نشوف الطريقة مع بعض بالخطوات.

الفراخ مع صوص كريمة الطماطم والخضار:

المقادير:

– 680 كجم افخاد فراخ منزوعة العضم والجلد.

– ملح وفلفل اسود حسب الذوق.

– 5 ½ معلقة كبيرة دقيق, متقسمين.

– 1 معلقة كبيرة زيت زيتون.

– 1 معلقة كبيرة زبدة غير مملحة.

– 3 فصوص ثوم مفرومين.

– 1 بصلة صغيرة متقطعة مكعبات.

– 1 كوباية شوربة فراخ.

– ½ كوباية كريمة طبخ.

– ½ كوباية طماطم مجففة متقطعة نصين ، او طماطم عادية متقطعة مكعبات (لو مش متوفر عندك طماطم مجففة تقدري تعمليها بسهولة, هاتي الطماطم قطعيها نصين ورصيها على صينية على ورق زبدة او ورق خبز ورشي عليها شوية زيت وجففيها في الفرن , واحفظيها في برطمان في التلاجة).

– 2 كوباية سبانخ متقطعة.

– 3 معالق كبيرة جبنة بارميزان مبشورة.

– 2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم.

طريقة التحضير:

1- تبلي الفراخ بمعلقة صغيرة ملح و ½ معلقة صغيرة فلفل اسود ، اغمسي الفراخ في 4 معالق كبيرة دقيق لحد ما يتغطى كله بالتساوي.

2- في طاسة على نار متوسطة سخني زيت الزيتون والزبدة.

3- ضيفي الفراخ في الطاسة في طبقة واحدة وحمريه على الجانبين لحد ما لونهم يبقى بني دهبي وتستوي بالكامل ، حوالي من 4 – 5 دقايق لكل جنب ، طلعيها وسيبيها على جنب.

4- في نفس الطاسة على حرارة متوسطة منخفضة ، ضيفي الثوم والبصل مع التقليب المستمر لمدة دقيقتين لحد ما ريحتهم تظهر ، ضيفي ملح وفلفل اسود حسب الذوق.

5- ضيفي باقي كمية الدقيق 1 ½ معلقة كبيرة للثوم والبصل وقلبيهم لحد ما لونه يتحول لبني فاتح ، لمدة دقيقة تقريبا.

6- ضيفي شوربة الفراخ,وكريمة الطبخ, الطماطم المجففة وقلبيهم مع بعض ، سيبي الخليط يغلي ، وبعدين قللي الحرارة وسيبيها على نار هادية مع التقليب من وقت للتاني لحد ما الخليط يقل ويتقل شوية ، حوالي 3 دقايق ، ضيفي السبانخ والجبنة البارميزان والبقدونس ، ضيفي ملح وفلفل حسب الذوق ، رجعي الفراخ تاني في الطاسة مع الصوص.

7- وكده تبقى الفراخ جاهزة للتقديم.

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