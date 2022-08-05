كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة كالحرير لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم وإطالة

كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح حرير ، تبحث الكثير من السيدات للحصول على شعر ناعم ولامع لذا قد تلجأ إلى بعض صالونات التجميل لعمل كيراتين للحصول على شعر ناعم ومفرود والتخلص من تنمر بعض الأصدقاء لكن الكيراتين الجاهز يعمل على تساقط الشعر وتلفه فهو يحتوي على بعض المواد الكيميائية التي تضر بالشعر وتعمل على إتلافه وتضرره بالرغم من أنه يتكلف الكثير من المال، لذا تم البحث عن الطرق الطبيعيه لفرد الشعر والحصول على نتائج آمنه وفعالة، ويمكن استخدام الخميرة في فرد الشعر وتنعيمه والقضاء على خشونة الشعر .

كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح حرير

سنقدم لكم مكونات كيراتين الخميرة للحصول على شعر ناعم ومفرود:

٢ ملعقة كبيرة من الخميره ويفضل الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستعمال

تحتوي الخميرة على العديد من الفوائد وبإضافة زيت الزيتون للخليط يعطي أفضل النتائج في فرد الشعر، لذا يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية

نحضر إناء ونضع به الخميرة ونضيف زيت الزيتون ونقلب جيدا.

نضيف العسل إلي الخليط ونقلب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات معاً.

تغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو المناسب للشعر.

يتم تجفيف الشعر جيداً.

نضع ماسك الخميره على الشعر لمدة حوالي ساعتين.

نغطي الشعر بكيس بلاستيك مناسب للشعر.

نغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ .

يتم تجفيف الشعر جيداً وتمشيطه وسوف نلاحظ الفرق من اول استخدام.

للحصول على افضل نتيجة يفضل استخدام هذه الطريقة مرتين في الاسبوع.

ماسك الخميرة وزيت جوز الهند لفرد الشعر

لا بد من إتباع بعض الخطوات البسيطة:

نحضر إناء ونضع به ٢ ملعقة كبيرة من الخميره الفوريه.

نضيف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نقلب جيدا حتى تندمجا معاً.

نضع الخليط على النار حتى يدفئ .

نغسل الشعر جيداً وتجفيفه جيدا.

نضع الماسك على الشعر لمدة حوالي نصف ساعة.

يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المناسب للشعر.

نجفف الشعر جيداً ثم نمشطه وسوف نلاحظ الفرق من اول استخدام.

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد وجعله حرير من أول إستعمال فيمكن استخدام هذه الوصفات المذكورة تجعل الشعر حرير كنا ذكرنا يمكن أن تستخدمي هذه الوصفات الفعالة إذا اردتي ان تحصلي على شعر ناعم حرير فالخميرة تساعد على جعل الشعر الخشن وفردة وتنعيمه مرة واحدة في العمر مهما كان تجعله ناعم جدا مثل الحرير