نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعصير الليمون أصنعي كيكة الليمون الهشة الخفيفة بأبسط المقادير وبطعم صحي ولذيذ في المقال التالي

نقدم فى هذا المقال مكونات وطريقة عمل كيكة بنكهة مختلفة عن باقى أنواع الكيك وهو كيك الليمون الذى يتميز بطعم لذيذ وشهى، ويتميز أيضا كيك الليمون بنكهة ورائحة تجعل الكثير من الناس الكبار والصغار يقبلون على تناوله، وهذا النوع من الكيك عبارة عن خلط مكونات متوفرة فى كل مطبخ مثل البيض وعصير الليمون والسكر والزبدة والحليب والبيكنج بودر، وهذه المكونات متوفرة بأسعار بسيطة ورمزية، وبما أن هذا الكيك يحتوى على الليمون فهو مفيد جدا للصحة لأنه يعمل عل تقوية الجهاز المناعى، ويساعد الليمون فى علاج نزلات البرد والسعال والتهابات الجيوب الأنفية فتناول الكيك يفضله الكثير لأنه سهل الهضم وخفيف على المعدة. إليكى مكونات كيك الليمون إثنين كوب ونصف من الدقيق المنخول

ربع كوب صغير الحجم من عصير الليمون

أربعة حبات من البيض

كوب إلا ربع من السكر

نصف كوب كبير الحجم من الزبدة

كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائلة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من النشا طريقة عمل كيك الليمون فى البداية نحضر العجان الكهربائى ثم نضع به البيض والفانيليا السائلة وعصير الليمون والخل والسكر ثم يتم المزج جيدا.

وبعد ذلك يتم إضافة الحليب السائل والزبدة مع الإستمرار فى المزج ثم نقوم بإضافة النشا والبيكنج بودر والدقيق بالتدريج ونباشر التقليب حتى تصبح لدينا عجينة لينة ومتماسكة.

وبعد ذلك نقوم بصب خليط كيك الليمون فى قالب مناسب مدهون بقليل من الزبدة ورشة من الدقيق ثم نقوم بإدخالها فى فرن سبق تشغيلها حتى تكون ساخنة وهذا شرط من نجاح الكيك.

ثم نترك قالب الكيك لمدة ساعة إلا خمس دقائق حتى ينضج مع عدم فتح باب الفرن أثناء النضج، وبعد مرور الوقت نخرج قالب الكيك من الفرن ثم نتركه حتى يبرد.

وبعد ذلك نقوم بتقطيع كيك الليمون ونقدمه فى طبق التقديم لأفراد العائلة بطعم لذيذ وجميل بإستخدام هذه الوصفة الرائعة وبالمقادير المضبوطة، وتقدم بأحلى وأشهى طعم وبرائحة طيبة ورائعة، وبألف صحة وهنا. عمر شويل - جدة بعصير الليمون أصنعي كيكة الليمون الهشة الخفيفة بأبسط المقادير وبطعم صحي ولذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعصير الليمون أصنعي كيكة الليمون الهشة الخفيفة بأبسط المقادير وبطعم صحي ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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