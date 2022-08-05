كوني بدر منور.. سر بشرة اليابانيات بالماسك السحري لن تصدقي النتيجة وأنسى اسمرار الجلد للأبد

من المشهور والمتعارف عن المرأة اليابانية بأن لديها أفضل بشرة صحية بالعالم، وذلك يرجع إلى قيامها بعادات إيجابية تعطي الكثير من الفوائد للبشرة، ومن أهم تلك العادات، هي البعد عن استعمال المكونات الكيميائية الضارة على البشرة وكثرة استخدام المكونات الطبيعية، وبناء على ذلك سنكشف لكم كافة المعلومات التي تدور حول سر بشرة اليابانيات.

سر بشرة اليابانيات

يتم الكشف عن سر بشرة المرأة اليابانية المثالية من خلال الماسكات الطبيعية التي تقوم باستعمالها يوميًا، وإليكم أبرز تلك الماسكات بالشكل الآتي:

ماسك الأرز

المكونات

ملاعق كبيرة من الأرز.

ملعقة من لبن البودرة.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

خطوات التحضير

نقوم في بداية الأمر بإضافة 3 ملاعق كبيرة من الأرز مع كوب من الماء على النار، حتى تمام الغليان، ويتغير لون الماء إلى اللون الأبيض.

بعد ذلك نقوم بتصفية الأرز تمامًا، حتى نحتفظ بالماء المستخلص من الأرز.

ثم بعدها نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الحليب على الأرز، وذلك مع الخلط باستمرار.

بعد ذلك نقوم بوضع العسل لخليط الأرز، وذلك مع الخلط باستمرار، حتى نتحصل على قوام كريمي بعض الشيء.

ثم نقوم بتدليك الخليط على الوجه جيدًا.

بعد ذلك فيجب أن تكون البشرة جافة ونظيفة قبل وضع قناع الأرز عليها.

ثم نترك الخليط على الوجه، حتى يجف تمامًا.

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بماء الأرز جيدًا، حتى يتم ترطيب البشرة بالصورة المطلوبة.

وسنلاحظ بأن البقع الداكنة قد تم إزالتها بالبشرة.

كما أن هذا الماسك يساعد على حماية البشرة من حروق الشمس.

بينما يعمل أيضًا على تفتيح البشرة بدرجة مثالية.

ومن الأفضل أن يتم المواظبة على هذا الماسك يوميًا أو 4 مرات على مدار الأسبوع، حتى نتحصل على بشرة جذابة ولامعة وشابة مثل بشرة اليابانيات.

وفي الختام نكون قد عرضنا ماسك الأرز الذي يكمن الوصول إلى سر بشرة اليابانيات، فكل ما علينا الالتزام به، هو الابتعاد عن استخدام المنتجات الكيميائية، والمواظبة على استعمال المكونات الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة، فكل من هذه الأمور تساعدنا في الوصول إلى بشرة صحية مثل اليابانيات تمامًا.