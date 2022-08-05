جربيها بنفسك واحكمي.. ماسك النيفيا والليمون لبشرة بيضاء كالحليب بدون كلف أو تجاعيد سيسألوكِ عن السر

تزايد البحث عن ماسك النيفيا والليمون باعتباره بديلًا طبيعًا لكريمات التفتيح التي تلحق ضررًا بالغًا بالبشرة حيث يمكن إعداده بتكلفة بسيطة باستخدام مكونات طبيعية فعالة في تفتيح البشرة، يعطي هذا الماسك الرهيب نتائج رائعة من أول استعمال نظرًا لاحتوائه على مكونات طبيعية مفيدة البشرة لذا وجب التنويه عن طريقة إعداده بالتفصيل وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

ماسك النيفيا والليمون

يحتوي هذا الماسك الرائع على العديد من العناصر الطبيعية التي أثبتت كفاءتها في تفتيح البشرة بسرعة، لتحضير هذا الخليط السحري في المنزل ينبغي اتباع التالي:

المكونات

مقدار من كريم نيفيا الأزرق.

2 ملعقة من اللبن البودرة.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة من كريم فير آند لفلي.

خلطة التبييض السريع

نضع مقدار من كريم نيفيا الأزرق في بولة عميقة ونضيف إليها ملعقتان من اللبن البودرة.

نخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا حتى تتجانس تمامًا.

يفضل إضافة الليمون في هذه المرحلة وتقلب المكونات مع بعضها البعض.

للحصول على النتيجة المرجوة يفضل إضافة ملعقة من كريم التفتيح فير آند لفلي إلى الخليط السابق.

قبل البدء في تطبيق الماسك ينبغي غسل الوجه جيدًا للتخلص من أي شوائب عالقة في المسام.

نوزع الماسك على الوجه بالكامل مع تجنب منطقة أسفل العينين ويترك على البشرة لمدة 30 دقيقة حتى يجف تمامًا.

غسل الوجه بالماء الفاتر جيدًا ويفضل استعمال أي كريم مرطب عقب هذه الوصفة للوصول إلى النتيجة المرجوة.

فوائد النيفيا الازرق للوجه

يحتوي هذا الماسك على العديد من العناصر التي لها مفعول السحر على البشرة، من أهم فوائده ما يلي:

يعمل على تفتيح البشرة وتجديد الخلايا وجعلها أكثر نضارة وإشراقة.

يقضي على البقع الداكنة والخطوط ويخفي التجاعيد وعلامات التقدم في العمر.

يعمل على شد الجلد وتنعيم البشرة وجعلها أكثر حيوية.

يحد من مشكلة حب الشباب ويقضي على البكتيريا المسؤولة عن ظهوره.

في نهاية مقال ماسك النيفيا والليمون حيث تم التعرف على مكونات هذا الماسك السحري بالتفصيل وعرض طريقة إعداده، مع توضيح فوائد هذا الماسك الرائع على البشرة حيث يلجأ إليه أغلب النساء بدلًا من استخدام كريمات التفتيح الضارة.