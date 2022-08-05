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ظهور بشرة الوجه بشكل جميل وجذاب يجعل الفتيات تشعر بالسعادة والراحة، لأن البشرة الصافية والبيضاء والخالية من أى عيوب تظهر الوجه بشكل رائع ويزيد من جمال الفتيات ويزيد من أنوثتهم لذلك سوف نقدم وصفة ماسك مكون من عناصر طبيعية تساعدك على تبييض وتنظيف وتقشير البشرة والتى تتكون من زيت الأفوكادو وزيت الليمون والعسل الأبيض والنشا والدقيق فتلك الوصفة تناسب البشرة الدهنية فتساعدها على التخلص من الدهون والزيوت المتراكمة على البشرة والتى تسبب فى ظهور حبوب دهنية تجعل شكل الوجه غير جميل، وبما أن الوصفة تحتوى على مواد طبيعية مثل عصير الليمون الذى يعمل على إزالة البقع والتصبغات الداكنة وبالتالى يفتح البشرة السمراء ويجعل بياضها مثل الحليب، وتزيل الخلطة الهالات السوداء الموجودة حول العينين. مكونات ماسكات طبيعية لتبييض وتنظيف وتقشير البشرة إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الأفوكادو

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من السكر

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الترمس المطحون إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت قرنفل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد طريقة عمل ماسكات طبيعية لتبييض وتنظيف وتقشير البشرة فى البداية نحضر غسول مناسب للبشرة وننظف به الوجه لإزالة أى كريمات أو متسخات عالقة به.

ثم نحضر وعاء ثم نضع به زيت الأفوكادو وزيت الزيتون والعسل الأبيض والنشا ثم يتم الخلط الجيد.

وبعد ذلك نقوم بإضافة المكونات المتبقية من دقيق الشوفان والسكر والترمس المطحون وزيت القرنفل وماء الورد إلى المزيج السابق ثم نخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح خليط متداخل ومتجانس.

ويتم بعد ذلك وضع تلك الخلطة على الوجه ونوزعها جيدا ثم نتركها لمدة ثلاثون دقيقة مع مراعاة التواجد فى مكان رطب بعيدا عن حرارة الشمس.

وبعدها نقوم بتنظيف البشرة بالماء الفاتر، ويكرر إستخدام هذه الوصفة مرتان فى الأسبوع، ولمدة ثلاثة أسابيع وسوف نلاحظ تفتيح ونظافة البشرة، وتصبح أكثر نضارة وإشراقا. عمر شويل - جدة أقوي الماسكات المنزلية لتبييض وتنظيف وتقشير البشرة من الأسمرار والجلد الميت من أول مرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي الماسكات المنزلية لتبييض وتنظيف وتقشير البشرة من الأسمرار والجلد الميت من أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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