اسهل طريقة لتحضير بسكويت الشاى الناعم بدون ماكينة وبمكونات بسيطة

يعتبر بسكويت الشاي من الأطعمة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فله نكهة مميزة ويعتبر وجبة أساسية عند الكثير من الأشخاص ويمكن تقديم البسكويت للأطفال طوال اليوم.

وتبحث الكثير من الأمهات عن خطوات تحضيره في المنزل بدلًا من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في مقالنا التالي طريقة عمل بسكويت الشاي.

افضل إفطار في الصباح بسكويت الشاى

طريقة عمل بسكويت الشاي

يتم تحضير بسكويت الشاي في المنزل بخطوات بسيطة للغاية كما أن المقادير غير مكلفة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بسكويت الشاي

مكونات الوصفة:

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كأس من السكر.

2 باكو من الفانيليا.

نصف كأس من اللبن.

كأس من الزبدة اللينة.

بيضة.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملح.

خطوات تحضير بسكويت الشاي

يمكن بكل سهولة الآن تحضير بسكويت الشاي في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة وإليكم تلك الخطوات:

أولًا يتم الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من البيض والفانيليا والسكر. ثم يتم إضافة اللبن والدقيق والبيكنج بودر والملح ويتم الاستمرار في العجن. بعد ذلك يتم فرد العجينة على ورق الزبدة. ثم يتم التقطيع باستخدام قطاعة البسكويت. القيام بإدخالها إلى الفرن وتركه لمدة عشرة دقائق. ثم يقدم.

وصفة أخرى لتحضير بسكويت الشاي:

هناك طريقة أخرى يتم من خلالها تحضير بسكويت الشاي وإليكم المقادير:

كأسان من الدقيق.

نصف كأس من الزيت.

نصف كأس من السكر.

نصف كأس من عصير البرتقال.

ملعقة من الفانيليا.

باكو من البيكنج بودر.

خطوات التحضير