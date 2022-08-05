نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل طريقة لتحضير بسكويت الشاى الناعم بدون ماكينة وبمكونات بسيطة في المقال التالي
يعتبر بسكويت الشاي من الأطعمة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فله نكهة مميزة ويعتبر وجبة أساسية عند الكثير من الأشخاص ويمكن تقديم البسكويت للأطفال طوال اليوم.
وتبحث الكثير من الأمهات عن خطوات تحضيره في المنزل بدلًا من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في مقالنا التالي طريقة عمل بسكويت الشاي.
افضل إفطار في الصباح بسكويت الشاى
طريقة عمل بسكويت الشاي
يتم تحضير بسكويت الشاي في المنزل بخطوات بسيطة للغاية كما أن المقادير غير مكلفة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بسكويت الشاي
مكونات الوصفة:
- ثلاثة أكواب من الدقيق.
- كأس من السكر.
- 2 باكو من الفانيليا.
- نصف كأس من اللبن.
- كأس من الزبدة اللينة.
- بيضة.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- ملح.
خطوات تحضير بسكويت الشاي
يمكن بكل سهولة الآن تحضير بسكويت الشاي في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة وإليكم تلك الخطوات:
- أولًا يتم الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من البيض والفانيليا والسكر.
- ثم يتم إضافة اللبن والدقيق والبيكنج بودر والملح ويتم الاستمرار في العجن.
- بعد ذلك يتم فرد العجينة على ورق الزبدة.
- ثم يتم التقطيع باستخدام قطاعة البسكويت.
- القيام بإدخالها إلى الفرن وتركه لمدة عشرة دقائق.
- ثم يقدم.
وصفة أخرى لتحضير بسكويت الشاي:
هناك طريقة أخرى يتم من خلالها تحضير بسكويت الشاي وإليكم المقادير:
- كأسان من الدقيق.
- نصف كأس من الزيت.
- نصف كأس من السكر.
- نصف كأس من عصير البرتقال.
- ملعقة من الفانيليا.
- باكو من البيكنج بودر.
خطوات التحضير
- أولَا يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من السكر والزيت ثم يتم إضافة عصير البرتقال والفانيليا.
- بعد ذلك يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر ثم يتم إضافة ذلك الخليط إلى خليط الزيت.
- يتم التقليب لحين أن يتشكل لديكم عجينة.
- بعد ذلك يتم فرد العجينة باستخدام النشابة وذلك بعد أن ترتاح.
- يتم تقطيع العجينة إلى مربعات ثم يتم تشكيل وجهها باستخدام الشوكة.
- الخطوة التالية يتم فيها رص البسكويت في الصينية المدهونة بالزيت ثم يتم وضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة وتركها إلى حين النضج ثم تقدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسهل طريقة لتحضير بسكويت الشاى الناعم بدون ماكينة وبمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.