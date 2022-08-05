نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دللي نفسك.. تنعيم اليد الخشنة بوصفة سهلة جداً لن تكسلي أبداً عنها لإطلالة راقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات عن وصفات تنعيم اليد الخشنة خصوصا في فصل الشتاء، وخلال الفترة الأخيرة بدأ البعض من خبراء التجميل إلى استخدام وصفات طبيعية أو مستحضرات تجميل من مكونات طبيعية 100٪، فاليد دائما ما تتعرض للاحتكاك بشكل يومي وتحتاج إلى رعاية واهتمام خاصة عن باقي بشرة الجسم، حيث يغفل الكثيرون عن الاهتمام ببشرة اليدين، ولكن هناك بعض النصائح للحصول على أيادي ناعمة يجب أولها غسل الأيدي دائما وتجفيفها قبل النوم، ويجب أن تكون هذه الخطوة يوميا، بعد ذلك نقوم باختيار كريم المرطب الخاص بنا، ومن خلال مقالنا هذا سوف نعرض طرق ووصفات تنعيم الأيدي بطريقة سهلة ومبسطة للحصول عليها بيضاء وناعمة وخالية من أي اسمرار.

تنعيم اليد الخشنة

تنعيم اليدين بالفازلين، تتعدد فوايد الفازلين فهو يدخل في تكوينه مكونات طبيعية تعمل على ترطيب القوى والعميق للبشرة وسوف تلاحظين النتيجة بسرعة كبيرة، وكل ما سنحتاجه:

مقدار من الفازلين.

زوج من القفازات.

زوج من الجوارب القطنية.

طريقة التحضير

يتم وضع طبقة رقيقة من الفازلين على اليدين والقدمين قبل الخلود إلى النوم مباشرة، مع ارتداء القفازات والجوارب، حتى تستمتع بنوم هادئ ولطيف.

افعلي هذه الخطوة كل ليلة قبل النوم حتى تحصلي على النتيجة المرغوبة.

تنعيم اليدين بالسكر

السكر يساهم في تجديد وتقشير خلايا البشرة وزيت جوز الهند يعتبر مرطب طبيعي للوجه، ومناسب لجميع أنواع البشرة، ويعمل أيضا على إزالة البقع الداكنة.

المكونات

ملعقة كبيرة من السكر.

½ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

يتم وضع السكراب على الأيدي والقدمين بعد مزج المكونات السابقة جيدا.

يتم دعك بلين ورفق لمدة 2-3 دقائق حتى نحصل على النتيجة المرغوبة.

ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.

بعد التجفيف الأيدي والقدمين نضع كريم مرطب مناسب.

نكرر هذا الاسكراب مرتين كل أسبوع فقط لا أكثر.

تنعيم اليدين بزيت الزيتون وزيت اللوز

زيت اللوز الحلو إلى جانب أهميته في تقليل الانتفاخ والهالات تحت العين، إلا أنه يساهم في تخفيف تورم الجلد وتفتيح البشرة وتنعيمها لذا يمكن استخدامه لتنعيم اليد الخشنة.

المكونات

مقدار من زيت الزيتون.

مقدار من زيت اللوز الحلو

طريقة التحضير