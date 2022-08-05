قناع التبييض الأفضل لبشرة نقية فاتحة اللون من أول استخدام، نقدم لكم اليوم واحدة من الوصفات الذهبية لتفتيح لون الوجه والرقبة والتخلص من الآثار والبقع بشكل فعال. إليكي سيدتي كيفية الحصول على بشرة نقية فاتحة اللون بدون أي شوائب، سنحتاج إلى قشر الموز فهو يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين الذي يقاوم ظهور علامات التقدم في السن، كما أنه يساعد على تخليص البشرة من الخلايا الميتة والندوب والتصبغات، كذلك نحتاج إلى نشا الذرة فهو يبيض البشرة بفاعلية ويمنحها النعومة والنضارة، بالإضافة إلى الحليب المجفف فهو غني بالفيتامينات التي تغذي البشرة كما أنه يرطب البشرة بشكل فعال ويعمل على إزالة التصبغات والبقع.

أفضل قناع لتبييض وتنقية البشرة

يحتوي القناع على العناصر التالية:

قشر موزة. ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض. القليل من الماء. ملعقة كبيرة من نشا الذرة. ملعقة كبيرة من الحليب المجفف. ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض ويمكننا استبداله بعصير البرتقال.

في البداية عليك أخذ قشر الموزة وتقطيعه إلى قطع صغيرة ثم ضعيه في قدر مخصص للطبخ، نضف إلى القدر مقدار الأرز + كوب من الماء، نضع المكونات على الموقد ونتركها تغلي لمدة 10 دقائق وبعد ذلك نتركها جانباً حتى تبرد، نقوم بطحن المكونات جيداً باستخدام الخلاط الكهربائي حتى نحصل على خليط ناعم شبه سائل، نقوم بتصفية هذا الخليط باستخدام مصفاة ونضف إلى الخليط الناتج مقدار نشا الذرة ثم نخلط جيداً، نضف الحليب المجفف وعصير الليمون إلى الخليط ونخلط مجدداً حتى تندمج المكونات مع بعضها جيداً، نحتفظ بهذا الخليط في علبة نظيفة ويمكننا الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أسبوع.

تفتيح البشرة بمكونات طبيعية

ضعي هذا الخليط الكريمي بعد تحضيره على بشرة نظيفة، ويُفضل وضعه على كامل بشرة الوجه والرقبة لتوحيد اللون، اتركيه على البشرة لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الفاتر جيداً. نقوم بترطيب البشرة بعد ذلك بزيت أو كريم مرطب وسنحصل على نتيجة جيدة من الاستخدام الأول، ستصبح البشرة بيضاء نقية وخالية من كل العيوب، ولافضل النتائج نكرر هذه الوصفة كل يومين لمدة سبعة أيام.