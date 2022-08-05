سحر مفعول كريم الخميرة والنشا للوجه ضعيها ليله واحدة ولن تصدقي النتيجة هتبقي ملكة جمال

كريم الخميرة والنشا للوجه، من الطرق المتاحة سهلة التحضير والتي من الممكن أن تتبع كي تحظى البشرة بأفضل إطلالة طبيعية خالية من الشحوب ، حيث تعتبر مختلف الوصفات الطبيعية والتي تعتمد بشكل أساسي على الخميرة لا بد وأن تكون محضرة بشكل سريع فور تواجد كل المكونات الأساسية لعمل تلك الخلطات، وإليكم أشهر الوصفات الطبيعية والتي من الممكن أن يتم عملها في البيت وتساعد في جعل البشرة نضرة خالية من أي تواجد للبقع أو التصبغات كما تحارب خلطات الخميرة شيخوخة البشرة.

كريم الخميرة والنشا للوجه

تبيض البشرة بالخميرة وصفة مثالية للبشرة من الممكن أن يتم تحضيرها باستعمال المكونات الآتية:

المكونات

ملعقة من الخميرة.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة من الليمون.

جل الصبار.

القليل من الكركم.

طريقة التحضير

الطريقة تعتمد على تذويب جل الصبار فوق الحمام المائي.

يتم وضع الخميرة والتقليب للمكونين.

ضرورة أن يتم وضع الليمون والزيت ليمتزجا بشكل جيد مع باقي المقادير.

الكركم من أهم المكونات التي ينبغي إضافتها

حيث أن تفاعله مع الخميرة يعمل على توحيد لون البشرة وعلاج التجاعيد مع التخلص التام من أي تواجد للحبوب ومن خلال استعمال تلك التركيبة يتم القضاء على الشحوب والحبوب في أسرع وقت.

وصفة الخميرة والزبادي لتبيض البشرة

من الممكن أن يتم تفتيح البشرة من خلال استعمال المكونات التالية:

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة من النشا.

ملعقتان زبادي.

عصير ليمون.

زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

لا بد من استعمال مختلف المكونات السابقة وإضافة كل المكونات يكون بشكل تدريجي.

من الضروري أن تقومي بتطبيق الخليط على بشرة نظيفة خالية من أي مستحضرات تجميل.

يتم تطبيق خليط الخميرة والزبادي من 10 إلى 15 د، ومن ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

كما انه من المفضل استعمال الخليط ثلاث مرات في الأسبوع مع ضرورة التطبيق بعد التحضير مباشرة.

ثم لا بد من وضع الخليط على البشرة بشكل مستمر لكون الاستمرارية في تطبيق الخلطات الطبيعية هو الذي يعطي النتائج الملموسة لتفتيح البشرة بشكل كامل ومن دون أي أثر جانبي على الوجه.

وصفة الخميرة والقهوة لتقشير البشرة

يمكن عمل خليط مكون بين الخميرة والقهوة لتبيض البشرة وتقشيرها فقومي بخلط ملعقة من الخميرة مع نفس المقدار من القهوة ويتم اضافة ملعقة من زيت الزيتون ويتم مزج هذه المكونات مع بعضها ثم يتم القيام بوضع هذا الخليط على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة ثم يتم غسل البشرة بالماء