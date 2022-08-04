نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولوجين طبيعي لتفتيح البشرة وتبييض الوجه من أول مرة استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى العديد من النساء إلى الحصول على بشرة نضرة ونقية وخالية من الشوائب والمشاكل ومع ذلك، فإن تبييض البشرة هو أحد أكبر المخاوف في عالم النساء بمساعدة طبيب الأمراض الجلدية، حيث أن الحصول على بشرة جميلة هو أحد المعالم البارزة في حياة المرأة ومع ذلك، إذا كانت لديك بقع ورؤوس سوداء على بشرتك تجعلك تشعر بالقبح والاكتئاب، فهذه المقالة ستساعدك بالتأكيدوفي هذه المقالة، سنناقش طرق التخلص من الشوائب وبقع الشمس ومشاكل التصبغ الأخرى دون اللجوء إلى الجراحة أو التقشير الكيميائي.

من علامات الجمال التي تقلق الكثير من النساء هي البشرة البيضاء لذلك لا تتوقف النساء عن البحث عن أفضل ماسك لإضاءة بشرتهن عند رؤيته لأول مرة. بدلاً من ذلك يستخدمون بعض الوصفات المباشرة لتبييض بشرتهم ومنحها النضارة الطبيعية والإشراق الذي يحتاجون إليه، إذا كنت ترغب في استعادة نضارة بشرتك بشكل طبيعي فسنقدم لك مجموعة من الوصفات لتفتيح البشرة الطبيعي في هذا المستند ونوضح كيفية تحضيرها وفوائدها سنقدم لك أيضًا الكثير من النصائح حول كيفية الحفاظ على صحة بشرتك وحتى لونها بالإضافة إلى إرشادات حول كيفية صنع قناع لتفتيح بشرتك في الليل.

وصفة اللوز المطحون مع الزبادي

المقادير: ملعقتان تكون كبيرتان من اللوز المطحون ناعماً ومعهم ملعقتان تكون ايضا كبيرتان من الزبادي، طريقة التحضير والتطبيق: تخلط المكونات جيداً ثم يوضع المزيج على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يشطف وجه وجفف جيدا كرر هذا يوميا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة عصير الليمون وماء الورد

يُعرف الليمون بأنه عنصر فعا ويحقق نتائج مذهلة في تفتيح البشرة وكذلك تبييض الوجه والقضاء علي البقع الداكنة، بينما يعمل ماء الورد كمنظف لطيف للبشرة المقادير: واحد ملعقة صغيرة تكون صغيرة من عصير ليمون ونضيف لها واحد ملعقة كبيرة ماء ورد طريقة التحضير والاستخدام: اخلطي المكونات جيدًا معًا ثم ضعي المزيج على الوجه واتركيها حتى تمتصها البشرة تمامًا ثم اغسليها بالماء الدافئ وجففيها جيدًا.

وصفة الكركم ولبن الزبادي

يشتهر الكركم والزبادي والكركم بقدرته العالية على تبييض وكذلك تفتيح البشرة، بالإضافة إلى التخلص من البقع الداكنة المقادير: ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم ونصف كوب زبادي طريقة التحضير والاستخدام: تخلط المكونات جيداً، ثم توضع المزيج على الوجه وتدلك بلطف، وتترك لمدة 15 دقيقة ثم تغسل الوجه بالماء الدافئ وتجفف جيداً.

وصفة دقيق الأرز

دقيق الأرز منتج طبيعي ولذلك فهو مناسب للاستخدام في تبييض البشرة يزيد هذا المنتج من إنتاج الكولاجين والإيلاستين ويعزز نعومة البشرة ومرونتها ويزيل الدهون الزائدة من الغدد الدهنية ويتحكم في التصبغ يحتوي دقيق الأرز على حمض أمينوبنزويك وهو مفيد للحماية من أشعة الشمس. باتباع الوصفة التالية:المكونات: ملعقة كبيرة من الماء أو اللبن حفنة من الأرز الخام كا يمكن للسيدة ان تقوم بشراء دقيق الأرز من المتاجر. طريقة الاستخدام: طحن الأرز اخلطي المكونات جيدًا ضعي الخليط على وجهك لمدة (20-30) دقيقة اشطف الجلد بالماء العادي ثم بالماء البارد كرر الإجراء 2-3 مرات في الأسبوع.

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