نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات سحرية للتخلص من سواد الركبة والكوع باقل التكلفة بمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اذا كان لديك بقعة داكنة على ركبت فمن المحتمل أن يكون أحد الأسباب هو تلف الجلد الناجم عن الشمس، يمكن أن تتسبب أسباب مختلفة في حدوث هذه البقع مثل عدم العلاج بعد التعرض لأشعة الشمس، أو الحوادث أو الإصابات (الجروح أو الدبابيس) أو الجراحة الخاطئة أو الأدوية التي تسبب تغير لون الجلد وأمراض جهاز الدم مثل اللوكيميا وأنواع أخرى من السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والحمى الروماتيزمية وما إلى ذلك، تُستخدم علاجات اسمرار الركبة لإخفاء البقع الداكنة، والمعروفة أيضًا باسم فرط التصبغ قد تصبح المنطقة التي يظهر فيها اللون الأسود أغمق بدرجة أو درجتين من لون الجلد الطبيعي للمرفقين والركبتين.

خلطة الليمون مع الملح

لتحضير هذا الخليط نتبع الطريقة التالية: اخلطي عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من الملح ثم دلكي ركبتيك بهذا الخليط، دلكي ركبتيك بحركة دائرية واتركي الخليط لمدة نصف ساعة اغسل الركبتين بالماء الفاتر ثم كرر العملية 3-4 مرات في الأسبوع أو أكثر.

خلطة صودا الخبز والحليب

هذا الخليط مفيد لتقليل تصبغ الجلد ويتم تحضيره وفقًا للطريقة التالية: ضع ملعقة كبيرة من صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) مع بضع قطرات من الحليب في وعاء عميق، اخلطي المكونات جيدًا لعمل معجون، ثم ضعي المزيج على ركبتيك وافركيهما بأصابعك في حركة دائرية حتى يتغير لون الركبتين. اغسل ركبتيك بالماء الدافئ.

خلطة الكركم والعسل

يصنع الخليط بالطريقة التالية: – اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم مع ملعقتين من العسل وملعقتين كبيرتين من الحليب، ضعي المزيج على الركبتين واتركيه لمدة نصف ساعة مع التدليك جيداً، اغسلي الركبتين بالماء الفاتر وكرري المزيج حتى تحصلي على النتيجة المرجوة.

وصفة زيت جوز الهند

زيت جوز الهند علاج طبيعي ممتاز لعلاج اسوداد الركب. يرطب البشرة ويمنعها من الجفاف، ويحتوي على فيتامين إي الذي يصلح البشرة ويستخدم على شكل معجون سميك. المقادير: 1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند، ملعقة كبيرة من مسحوق الجوزطريقة التحضير: تخلط المكونات معًا لعمل عجينة سميكة استخدميه كمقشر لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق ثم اشطفيه بالماء. كرري هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

هل من الممكن منع الركبتين من أن تصبح سوداء؟

يمكن منع ظهور سمرة الأعضاء التناسلية باستخدام بعض التدابير الوقائية، النصيحة الأكثر أهمية لحماية أعضائك التناسلية من السمرة هي كما يلي: