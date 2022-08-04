نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم نيفيا لتنعيم الشعر الخشن اقوي كيراتين طبيعي منزلي خلال ساعتين في المقال التالي
كريم نيفيا لتنعيم الشعر، من أهم الطرق الطبيعية والتي من خلالها من الممكن أن تحصل كل فتاة تعاني من خشونة الشعر على الحل الجذري لمشكلة التجاعيد التي يكثر تواجدها على الشعر، ومن خلال تقريرنا القادم نعرض أهم المعلومات حول كيفية إدخال كريم نيفيا المرطب في وصفة مميزة لعمل أفضل تركيبة تعمل على تحسين ملمس الشعر، وجعله مرطب، وخالي من أي ملمس خشن، وتعد تلك التركيبات التي تستخدم فيها مكونات طبيعية من بينها كريم نيفيا من أنجح الطرق لفرد الشعر بحيث يكون خالي تماما من أي تجاعيد، وتعتبر تلك الخلطات الطبيعية من أهم الطرق التي تسهل تصفيف الشعر المجعد كما تعمل على تحسين معدل نمو الشعر.
كريم نيفيا لتنعيم الشعر
المكونات
من الممكن فرد الشعر بكريم نيفيا مع المكونات التالية:
- ملعقة زيت خروع.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة من الدقيق.
- ملعقة من جل الصبار.
طريقة التحضير
الخليط يكون من السهل تحضيره عن طريق الاستعانة بتلك المكونات الطبيعية السابقة حيث يتطلب التحضير القيام بالآتي من تلك الخطوات القادمة:
- الخطوة الأولى تكون بتذويب الجل جيدًا.
- يتم وضع ملعقتان من مكون كريم نيفيا مع الجل.
- بعد أن يصبح المكونين ممتزجين، يتم وضع بقية المكونات مع التقليب بشكل جيد للحصول على الخليط الناعم.
- بدء تقسيم خصل الشعر، ومن ثم يتم وضع الخليط على الشعر ومن ثم تغطيته تماما باستعمال أي غطاء للشعر.
- غسل الشعر بعد انتهاء مدة التطبيق.
- يطبق الخليط من مرتين لثلاث مرات كل أسبوع.
وصفة كريم نيفيا والفازلين لفرد الشعر
- ملعقة من الفازلين.
- ثلاث ملاعق مكون كريم نيفيا.
- ملعقة صغيرة ملح طعام.
- القليل من النشا.
- ملعقة زيت خروع.
طريقة التحضير
- لا بد من الإذابة للتامة للفازلين فوق حمام مائي.
- وضع كمية كريم نيفيا المذكورة ومن ثم يتم تكرار التقليب حتى يتجانس المكونين.
- أضيفي زيت الخروع ثم النشا وقومي بالتقليب الجيد.
- إضافة الملح ثم تقليب المكونات باستمرار.
- بعد ذلك نحصل على تركيبة مميزة سهلة التطبيق على الشعر للتخلص من تجاعيد الشعر وجعلة حرير وناعم من أول إستعمال
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