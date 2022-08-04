كريم نيفيا لتنعيم الشعر الخشن اقوي كيراتين طبيعي منزلي خلال ساعتين

كريم نيفيا لتنعيم الشعر، من أهم الطرق الطبيعية والتي من خلالها من الممكن أن تحصل كل فتاة تعاني من خشونة الشعر على الحل الجذري لمشكلة التجاعيد التي يكثر تواجدها على الشعر، ومن خلال تقريرنا القادم نعرض أهم المعلومات حول كيفية إدخال كريم نيفيا المرطب في وصفة مميزة لعمل أفضل تركيبة تعمل على تحسين ملمس الشعر، وجعله مرطب، وخالي من أي ملمس خشن، وتعد تلك التركيبات التي تستخدم فيها مكونات طبيعية من بينها كريم نيفيا من أنجح الطرق لفرد الشعر بحيث يكون خالي تماما من أي تجاعيد، وتعتبر تلك الخلطات الطبيعية من أهم الطرق التي تسهل تصفيف الشعر المجعد كما تعمل على تحسين معدل نمو الشعر.

كريم نيفيا لتنعيم الشعر

المكونات

من الممكن فرد الشعر بكريم نيفيا مع المكونات التالية:

ملعقة زيت خروع.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من جل الصبار.

طريقة التحضير

الخليط يكون من السهل تحضيره عن طريق الاستعانة بتلك المكونات الطبيعية السابقة حيث يتطلب التحضير القيام بالآتي من تلك الخطوات القادمة:

الخطوة الأولى تكون بتذويب الجل جيدًا.

يتم وضع ملعقتان من مكون كريم نيفيا مع الجل.

بعد أن يصبح المكونين ممتزجين، يتم وضع بقية المكونات مع التقليب بشكل جيد للحصول على الخليط الناعم.

بدء تقسيم خصل الشعر، ومن ثم يتم وضع الخليط على الشعر ومن ثم تغطيته تماما باستعمال أي غطاء للشعر.

غسل الشعر بعد انتهاء مدة التطبيق.

يطبق الخليط من مرتين لثلاث مرات كل أسبوع.

وصفة كريم نيفيا والفازلين لفرد الشعر

ملعقة من الفازلين.

ثلاث ملاعق مكون كريم نيفيا.

ملعقة صغيرة ملح طعام.

القليل من النشا.

ملعقة زيت خروع.

طريقة التحضير