أسرار طريقة لعمل الكريب الحادق اللذيذ بكل تكاته البسيطة

الكريب عبارة عن قطعة عجين مسطحة ودائرية ورفيعة يمكن دهنها على مقلاة أو صينية لتحضير وجبة سريعة هناك العديد من أنواع الفطائر اللذيذة المطبوخة باستخدام المكونات الأساسية فقط في حياتنا اليومية والتي يمكننا تضمينها في السلطات والسندويشات وما إلى ذلك، يتم تقديم الفطائر ساخنة ودافئة وفي بعض الأحيان باردة، الكريب من الاكلات الذيذة ومكوناتها سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى مجهود طويل، واليكم أسرار عمل الكريب الحادق بكل تكاته وحركاته

مكونات الكريب الحادق

أولاً نقوم بتحضر بيضة.

نضع 1 كوب من حليب.

كوب ويكون من الحليب السائل منزوع منه الدسم.

كوب 1 من الدقيق.

ذرة ملح حسب الرغبة.

طريقة تحضير الكريب الحادق بكل سهولة

الوصفة الفرنسية تجعل من الممكن صنع كريب حادق، علينا ان نقوم بوضع 1 بيضه والملح والدقيق ونصف كمية الحليب في وعاء الخلاط الكهربائي، ثم اخلطي هذه المكونات جيدًا حتى تمتزج. ثم أضيفي ما تبقى لديك من الحليب واعجني المكونات مرة أخرى حتى تشكل عجينة ذات قوام مناسب. ادهن صنية غير لاصقة بقليل من الزيت وتركيها على النار. اسكبي مغرفة من الخليط وفرضيها على الصنية جيداً. عليك ان تقوم بانتظار نصف دقيقة فقط،ثم اقلبها إلى الجانب الآخر لمدة 15 ثانية، ثم أخرجها من المقلاة،كرر العملية مع باقي الخليط. سر الحصول على عجينة الكريب اللذيذة في خلط المكونات جيدًا باستخدام الخلاط اليدو أو الخلاط الكهربائي، حتى تتأكد من عدم وجود كتل من الدقيق. الخطوة التالية هي الطهي على مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة حتى تظهر الفقاعات على السطح. ثم اقلبها واستمر في الطهي حتى يكون لونها بنياً ذهبياً على كلا الجانبين.

أسباب فشل الكريب

السبب الأول لفشل طريقة عمل الكريب هو استخدام مقلاة عادية. تذكر أنك بحاجة إلى مقلاة مدهونة بالزيت غير لاصقة، أما بالنسبة لكتل ​​الدقيق في الخليط، فاستخدم مصفاة ناعمة أو كيس توابل قديم لتجنب هذه المشكلة عن طريق تصفية كل الدقيق من الخليط. بعد ذلك، اتأكد أيضًا من خفق جميع المكونات الجافة حتى تصبح ناعمة قبل دمج السوائل، دع العجينة ترتاح في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل استخدامها.

كيفية استخدام خليط الكريب بشكل صحيح

لا تستطيع بعض الأمهات تحضير عجينة الكريب بشكل صحيح في المنزل لكننا قدمنا ​​طريقة التحضير الصحيحة، وسنقدم لك بعض الإرشادات حتى تتمكن من صنع الكريب بنجاح وهي: