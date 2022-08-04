وصفة لإعداد صينية سمك الدنيس بالبطاطس بطعم رائع وشهي

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عمر شويل - جدة صينية سمك الدنيس بالبطاطس، تعتبر من ألذ الوصفات التي يمكن إعدادها لتحضير السمك، وبشكل خاص عند إعداد تتبيلة للسمك تحتوي على الليمون، وسمك الدنيس من أهم أنواع السمك الدهنية وهو ذات طعم لذيذ رائع، وفي مقالنا اليوم سنوضح وصفة لعمل صينية سمك دنيس بالبطاطس.

وصفة لإعداد صينية سمك الدنيس بالبطاطس بطعم رائع

السمك يعتبر من أجمل الأطعمة التي تحافظ كل ربة منزل على إعدادها وتقديمها لأسرتهم، حيث يحتوي السمك على الكثير من المعادن والفيتامينات مثل الفسفور والزنك وفيتامين د.

مقادير عمل صينية سمك الدنيس بالبطاطس

لإعداد صينية سمك الدنيس بالبطاطس لابد من توافر المقادير التالية، وإتباع خطوات التحضير المذكورة:

المقادير

إثنين سمك دنيس منظف ومفتوح مثل السنجاري.

ثمرتين بطاطس مقشرة ومقطعة لشرائح.

حزمة كزبرة خضراء نظيفة ومقطعة.

ثمرتين فلفل أخضر حار.

معلقة صغيرة كمون مطحون.

ستة فصوص ثوم مهروس.

عصير ليمونة واحدة.

ملح حسب الرغبة.

ثمرة جزر مقطعة مكعبات.

خطوات تحضير صينية سمك دنيس بالبطاطس

أولا لابد من إعداد تتبيلة السمك ولتحضيرها نضع بالخلاط الكهربائي الكسبرة الخضراء، والثوم، والجزر، والفلفل الأخضر، الكمون الملح وتفرم جيدا، نضيف الليمون ويخلط مرة أخري.

يتبل السمك جيدا من الخارج ثم نضع معلقة صغيرة من التتبيلة داخل السمك.

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في صينية مناسبة لحجم السمك نقوم بفرد ورقة زبدة ونرص فوقها السمك وبعض من التتبيلة.

نضع شرائح البطاطس فوق السمك الدنيس ونضع باقي التتبيلة.

نقطع طماطم شرائح صغيرة ونضعها فوق البطاطس وتوزع عليها معلقة من زيت الزيتون.

ندخل صينية السمك بالفرن وتترك لمدة ثلث ساعة إلى أن يصبح لون السمك ذهبي.

يرص السمك والبطاطس بأطباق التقديم وتقدم بجانب الأرز الصيادية أو الأبيض وسلطة طحينة.

وصفة لعمل الأرز الصيادية بكل سهولة

الأرز الصيادية من أشهى الأطعمة وهي المفضلة لدي الكثير من الناس كما إنه من أشهر المأكولات التي تقدم بجانب الأسماك.

مقادير إعداد الأرز الصيادية

ثلاثة أكواب أرز أبيض. ثلاثة أكواب ونصف ماء. معلقة صغيرة كمون مطحون. ثلاث ملاق كبيرة زيت نباتي. بصلة كبيرة مفرومة. معلقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

كيفية إعداد الأرز الصيادية