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عمر شويل - جدة وصفة طبيعية لتفتيح البشرة من أول استخدام لوجه ناصع البياض وداعا للكريم، البشرة البيضاء هي حلم كل امرأة تبحث عن الجمال الدائم ولكن قد تتعرض البشرة لكثير من العوامل التي تتسبب في ظهور بعض العيوب، مما تعد مصدر إزعاج ومنها التعرض لأشعة الشمس الضارة أو عن طريق وضع منتجات التفتيح مثل الكريم أو الماسك، حيث تتكون من مواد كيميائية وتقوم بإحداث أضرار عديدة علي الجلد مثل التصبغات والبقع الداكنة، ولذلك تقوم بالبحث عن أفضل طرق لتفتيح البشرة بشكل آمن وليس لها أي آثار جانبية.

أفضل وصفة طبيعية لتفتيح البشرة من أول مرة لوجه مثل بشرة الأطفال

تتوفر العديد من الطرق والوصفات الكيميائية التي تساعد في تفتيح البشرة إلا أن لها أضرار علي صحة الجلد فيما بعد.

ولذلك ينصح خبراء التجميل بضرورة استخدام منتجات من الطبيعية وذلك لأنها تقوم بمنحك نتيجة سريعة بعيدا عن الكريمات والماسكات.

ولهذا سوف أقدم لكم وصفة طبيعية لتفتيح البشرة ومنحك وجه ناصع البياض من أول استعمال.

وصفة البابايا و خشب الصندل لتفتيح البشرة

تساعد البابايا علي تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة وهذا لأنها تحتوي علي عناصر تعمل علي زيادة إنتاج الكولاجين.

كما يساعد خشب الصندل في إزالة الخلايا الميتة من الجلد وتبييض البشرة.

مكونات الوصفة

1/4 كوب من البابايا المهروسة.

1/2 ملعقة صغيرة من خشب الصندل البودرة.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

طريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام

يتم تنظيف البشرة قبل وضع الوصفة لضمان خلوها من الأوساخ وآثار المكياج.

قومي بمزج البابايا وجل الصبار حتي تتجانس ثم أضيفي خشب الصندل.

اخلطي المكونات مرة أخري للحصول علي عجينة ناعمة.

توضع الوصفة علي الوجه وتترك لمدة 20 دقيقة.

يغسل الوجه بالماء الفاتر ويكرر مرتين في الأسبوع لوجه أبيض من أول استخدام.

مشروبات طبيعية لتفتيح البشرة

يوجد العديد من المشروبات الطبيعية التي تساعد علي تبييض البشرة وعلاج مشاكلها كما تمنحك نضارة وترطيب ومنها الآتي

يعتبر الحليب أفضل مبيض طبيعي للبشرة لذلك ينصح بتناول كوب من الحليب البارد قبل النوم مباشرة.

تناولي ملعقة صغيرة من العسل وعصير الليمون مضاف إليه كوب من الماء الدافيء في الصباح.

وصفة الكركم وزيت الزيتون لتفتيح البشرة

تعتبر هذه الوصفة من أسرع الوصفات التي تساعد في علاج مشاكل البشرة وتفتيح الوجه في وقت قصير.

حيث تساعد في تقليل إفراز مادة الميلانين مما تحد من ظهور التصبغات والبقع الداكنة.

مكونات الوصفة

ملعقة صغيرة من الكركم.

1/2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام