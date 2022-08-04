خبز بالجبن والثوم بأسهل وأسرع طريقة هش وخفيف وبنكهة رائعة ومميزة

خبز بالجبن والثوم ، من ألذ وأشهى أنواع الخبز، حيث غني بالنكهة الرائعة والمميزة، ويعشقه الصغار والكبار أيضًا، وهو يحظى بإقبال الجميع، حيث انتشر بكثرة في الوطن العربي، وهو من أنواع المخبوزات الغير تقليدية، حيث تلجأ ربات البيوت إلى إعداده وتقديمه لأفراد أسرتهم كنوع من التغيير والتنوع في الأكلات، وهو سهل التحضير، ومكوناته بسيطة، ومتوفرة في كل منزل، وغير مكلفة أيضًا، بالإضافة إلى قيمته الغذائية، كما يمكنكم تجربة الكرواسون الهش وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل خبز بالجبن والثوم بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات خبز بالجبن والثوم

يتكون خبز بالجبن والثوم من مكونات بسيطة تكسبه المذاق والنكهة الرائعة والمميزة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، وهي كالآتي:

300 جم دقيق مخبوزات.

140 مل حليب دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة ونصف سكر.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة ونصف ملح.

ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة جبن كريمي.

140 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلًا من شرائها).

مقادير صلصة الثوم

70 جم زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة عسل أبيض أو سكر.

ملعقة كبيرة بقدونس مجفف.

مقادير الوجه

بياض بيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

بقدونس مجفف.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل خبز بالجبن والثوم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية ومميزة، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر، ثم نقلب جيدًا بالملعقة حتى تذوب المكونات.

ثم نضيف البيضة ونقلب جيدًا بالملعقة.

ثم نضيف الدقيق والملح ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نعجن جيدًا باليد حتى نحصل على عجينة.

ثم نضيف الزبدة والجبن كريمي ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.

ثم نلم العجينة ونكورها ونضعها في وعاء، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر جيدًا في مكان دافئ.

بعد ذلك نحضر صلصة الثوم، نحضر وعاء ونضيف إليه الزبدة والثوم والعسل والبقدونس، ثم نقلب جيدًا بالملعقة حتى يتجانس الخليط، ثم نضع الوعاء جانبًا.

ثم نخرج الهواء من العجينة بعد اختمارها، ثم نلم العجينة ونكورها.

ثم نفرد العجينة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل بسمك يتراوح ما بين 6 إلى 7 ملم.

بعد ذلك نوزع صلصة الثوم على الفطيرة ونساويها جيدًا.

ثم نوزع الجبنة الموزاريلا المبشورة.

ثم نقطع الفطيرة 12 مربع.

بعد ذلك نحضر قالب طوله 22 سم وعرضه 10 سم وإرتفاعه 9.5 سم.

ثم نضع كل 4 أجزاء من الفطيرة فوق بعض، ثم نضعهم في القالب طوليًا.