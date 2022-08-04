معشوقة الاطفال.. الميني بيتزا في الطاسة بالعجينة السحرية هتعملي كمية كبيرة في 10 دقائق أحلي من الجاهزة

يعشق الكثير منا من الكبار والصغار البيتزا وذلك لطعمها الرائع واللذيذ ونجد أن الاطفال يحبونها كثيرا وتتسم البيتزا أنها خفيفة على المعدة ويمكن التنوع في حشوها لذلك يمكن من خلالها أن ترضي جميع الأذواق وتتميز العجينة الخاصة بها بأنها طرية وهشة وخفيفة لذلك قام الكثير من الأشخاص بالذهاب إلى المطعام للقيام بتناولها حيث تتخصص الكثير من المطعام بعملها بشكل رائع فنجد أن ربة المنزل قامت بالتعرف على طريقة عملها وخاصة البيتزا الميني التي يفضلها الأطفال وذلك لطعمها الجميل والرائع وسوف نوضح طريقة عمل البيتزا من خلال هذا المقال.

مكونات عمل البيتزا الميني

تتكون البيتزا من مكونات سهلة وبسيطة ونجد أن مكوناتها سهلة وبسيطة وسوف نوضح المكونات اللازمة لعملها من خلال النقاط التالية.

مكونات العجين:

ملعقة كبيرة خميرة بيرة.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

٣ اكواب من الماء الدافي.

ربع كوب من الزيت.

ماء.

٣ ملاعق كبيرة من لبن البودر.

كيلو دقيق.

مكونات الحشو:

صلصلة.

جبنة مواتزريلا.

جبنة شيدر.

شرائح طماطم.

شرائح فلفل.

شرائح لانشون.

شرائح زيتون أسود.

طريقة تحضير البيتزا

تحضر البيتزا بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بعملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات تحضير البيتزا من خلال النقاط التالية.