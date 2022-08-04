نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معشوقة الاطفال.. الميني بيتزا في الطاسة بالعجينة السحرية هتعملي كمية كبيرة في 10 دقائق أحلي من الجاهزة في المقال التالي
يعشق الكثير منا من الكبار والصغار البيتزا وذلك لطعمها الرائع واللذيذ ونجد أن الاطفال يحبونها كثيرا وتتسم البيتزا أنها خفيفة على المعدة ويمكن التنوع في حشوها لذلك يمكن من خلالها أن ترضي جميع الأذواق وتتميز العجينة الخاصة بها بأنها طرية وهشة وخفيفة لذلك قام الكثير من الأشخاص بالذهاب إلى المطعام للقيام بتناولها حيث تتخصص الكثير من المطعام بعملها بشكل رائع فنجد أن ربة المنزل قامت بالتعرف على طريقة عملها وخاصة البيتزا الميني التي يفضلها الأطفال وذلك لطعمها الجميل والرائع وسوف نوضح طريقة عمل البيتزا من خلال هذا المقال.
مكونات عمل البيتزا الميني
تتكون البيتزا من مكونات سهلة وبسيطة ونجد أن مكوناتها سهلة وبسيطة وسوف نوضح المكونات اللازمة لعملها من خلال النقاط التالية.
مكونات العجين:
- ملعقة كبيرة خميرة بيرة.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ٣ اكواب من الماء الدافي.
- ربع كوب من الزيت.
- ماء.
- ٣ ملاعق كبيرة من لبن البودر.
- كيلو دقيق.
مكونات الحشو:
- صلصلة.
- جبنة مواتزريلا.
- جبنة شيدر.
- شرائح طماطم.
- شرائح فلفل.
- شرائح لانشون.
- شرائح زيتون أسود.
طريقة تحضير البيتزا
تحضر البيتزا بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بعملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات تحضير البيتزا من خلال النقاط التالية.
- نحضر وعاء ونضع به الماء، الخميرة، الملح، السكر، والزيت، لبن البودرة.
- نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تذوب المكونات وتتجانس ونترك الخليط لمدة ١٠ دقائق.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع الدقيق تدريجيا مع العجن ونستمر في وضع الدقيق حتى نحصل على قوام متماسك.
- نقسم العجينة إلى كرات صغيرة ونغطيها ونتركها لمدة ساعة تقريبا حتى تختمر بشكل جيد.
- نحضر الصواني التي سوف نضعها في الفرن وندهنها بواسطة الفرشاة بالزيت.
- نأخذ كور العجين ونفرد كل واحدة في صينية ويجب أن تكون صغيرة ويمكن أن نضع كورتين من العجين أو أكثر داخل الصينية الواحدة على حسب مساحة الصينية.
- ندهن العجين بواسطة الصلصة ونضع عليه شرائح اللانشون، الفلفل، الطماطم، الزيتون والجبنة.
- نقوم بعمل تلك خطوات الحشو حتى ننهي كمية البيتزا التي لدينا.
- نشعل الفرن على درجة حرارة عالية حتى تسخن وندخل صواني البيتزا بها.
- نترك البيتزا لمدة ١٠ دقائق ثم نلاحظ مدى نضجها نخرجها ونستمتع بتناولها مع الكاتشب وبالهناء والشفاء.
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