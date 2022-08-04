كريم الأرز السحري لتفتيح لون البشرة 4 درجات وتحدي

يعتبر كريم الأرز ، من وصفات التبييض الفعالة جداً، فهو يعمل علي تنظيفها من الأوساخ والجلد الميت، ويعتبر الأرز من المكونات السحرية التي تستخدمها النساء الأسيويات للحصول علي بشرة صافية وذات لون فاتح وموحد، يساعد في التخلص من اسمرار البشرة وذلك لما يحتويه من عناصر تساعد في تقليل مادة الميلانين في الجلد، ويعتبر هو أحد المواد القوية في تفتيح البشرة فهو يحتوي علي الأحماض التي تقوم علي تقشير طبقة الجلد السطحية وتحفيز إنتاج خلايا أكثر إشراق، تبحث دائماً السيدات والفتيات عن وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بعيداً عن المواد الكيميائية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة بسيطة وسهلة لعمل كريم الأرز في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل كريم الأرز

يتكون هذا الكريم الرائع من مكونات مفيدة جداً للبشرة وهي كالتالي:-

2 معلقة كبيرة من الأرز.

نصف كوب صغير من الماء الدافئ.

معلقة صغيرة من الحليب.

5 قطرات من ماء الورد.

كبسولة من فيتامين E.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية أبسط الخطوات لتحضير كريم الأرز في المنزل وهي كالتالي:

قومي أولاً بنقع الأرز في نصف كوب الماء لمدة ساعة، ثم صفي الأرز واضربيه في الخلاط حتي يصبح كالبودرة، بعد ذلك أضيفي له معلقة الحليب و5 قطرات من ماء الورد والكبسولة بعد عصرها. ثم اخلطي المواد وضعي المزيج في الثلاجة لمدة ساعة، ثم استخدميه يومياً قبل النوم. بعد ذلك اغسليه في الصباح بالماء الدافئ، يعتبر هذا الكريم فعال جداً وستظهر نتائجه من أول يوم.

نصائح مفيدة لتفتيح لون البشرة

هناك نصائح عديدة يمكنك أتباعها للتفتيح من لون البشرة وهي كالاتي:-