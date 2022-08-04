تبييض الجسم فوراً بخطوتين بس ومش هتصدقي النتيجة خلال اسبوع واحد

يبحث الكثير من الناس على طريقة لتفتيح لون الجسم كاملاً وخاصة النساء، وفي هذا المقال سنوضح بالتفصيل الطريقة الكاملة لذلك، وانواع تبييض الجسم ،حيث يعاني بعض الأشخاص من اختلالات في لون البشرة، مما قد يجعل مناطق معينة من الجلد أغمق بسبب التصبغات التي تسببها الشمس أو الاستخدام المطول للمواد الكيميائية التي تتسبب في إالحاق ضرر بالجلد، حيث تحتاج هذه البشرة إلى عناية إضافية، لذلك سنناقش في هذه المقالة بعض طرق العلاج والعلاجات الطبيعية التي يمكنها تفتيح لون البشرة.

طرق تبييض الجسم المنزلية

يوجد بعض الطرق التقليدية التي تعمل على تبييض الجسم بالمنزل ومنها ما يلي :-

عصير الليمون

هل تبحثين عن طريقة لتفتيح لون بشرتك؟ تحقق من عصير الليمون، حيث يعد حمض الستريك الموجود في عصير الليمون عامل تبييض رائع، لذا اخلطي نصف ليمونة بالماء واستخدمي كرة قطنية لتطبيق الخليط على بشرتك، اتركيه لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة، وتأكدي من عدم الخروج خلال هذا الوقت لأن عصير الليمون قد يسبب تهيج للجلد.

هل تبحثين عن طريقة لتفتيح لون بشرتك؟ تحقق من عصير الليمون، حيث يعد حمض الستريك الموجود في عصير الليمون عامل تبييض رائع، لذا اخلطي نصف ليمونة بالماء واستخدمي كرة قطنية لتطبيق الخليط على بشرتك، اتركيه لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة، وتأكدي من عدم الخروج خلال هذا الوقت لأن عصير الليمون قد يسبب تهيج للجلد. البطاطس

تتمتع البطاطس النية بخصائص تبييض خفيفة بسبب محتواها العالي من فيتامين سي للحصول على النتيجة المرجوة، اقطعي حبة بطاطس نيئة مقشرة إلى نصفين ثم ضعيها على بشرتك، لا تغسلي بشرتك إلا بعد مرور 15-20 دقيقة.

تتمتع البطاطس النية بخصائص تبييض خفيفة بسبب محتواها العالي من فيتامين سي للحصول على النتيجة المرجوة، اقطعي حبة بطاطس نيئة مقشرة إلى نصفين ثم ضعيها على بشرتك، لا تغسلي بشرتك إلا بعد مرور 15-20 دقيقة. الكركم

الكركم من التوابل الهندية الشعبية التي استخدمت لعدة قرون لعلاج عيوب البشرة، وهو يعمل عن طريق جعل البشرة تقوم بإنتاج الميلانين الذي ينتج عنه بشرة أفتح لتحقيق أفضل النتائج، اخلطي الكركم مع قطرات زيت الزيتون ودقيق، ضعي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، بعد ذلك، اشطفيه بالماء.

أنواع تفتيح البشرة

يوجد نوعان من تبييض البشرة هي إما طبيعية وقد تحدثنا عنها أو بالليزر أو التبيض بالكريمات