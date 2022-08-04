البسبوسة المرملة الذهبية زي الجاهزة بالظبط وبتكلفة لا تتعدى ربع الثمن

تعتبر البسبوسة من أكثر أنواع الحلويات التي تتسم بالمذاق الشهي بالإضافة إلى سهولة التحضير ويمكن أن يتم تحضير البسبوسة بأكثر من طريقة سواء بالمكسرات أو سادة ويمكن تحضيرها بالقشطة والمهلبية ويتوقف الاختيار لديكم ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي سيتم من خلالها تحضير البسبوسة.

طريقة تحضير البسبوسة

يتم تحضير البسبوسة بمقادير بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.

مكونات البسبوسة

كأسان من السميد الخشن. ملعقة صغيرة للغاية من البيكنج بودر. كأس من جوز الهند المبشور. ربع كأس من الزبدة. كأس من اللبن الزبادي. ربع كأس من الحليب. شربات ساحن. ملعقتان من الطحينة.

مقادير التزيين

جوز هند مبشور. مكسرات حسب الرغبة.

خطوات تحضير البسبوسة

يتم تحضير البسبوسة من خلال اتباع الخطوات الآتية وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية بالتفصيل.

طريقة تحضير البسبوسة

يتم اشعال الفرن ثم يتم دهن الصينية بالطحينة. بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من السميد والجوز الهند والسكر ويتم الخلط ثم يتم إضافة كلًا من اللبن الزبادي والحليب. يتم الخلط لحين أن تتجانس كافة المكونات. بعد ذلك يتم فرد الخليط في الصينية ثم يتم وضعها في الفرن لمدة ساعة إلا ربع لحين أن تنضج البسبوسة. يتم إخراج الصينية في الفرن ثم يتم وضع القطر على وجه البسبوسة ثم يتم تزيين الوجه بجوز الهند والمكسرات. يتم تقطيع البسبوسة بعدما تبرد وتقدم بألف هنا.

طريقة تحضير البسبوسة بالمكسرات

المكونات

كأسان من السميد. ملعقتان من جوز الهند. ربع ملعقة من البيكنج بودر. ربع كاس من السمن. نصف كأس من اللبن. نصف كأس من السكر. ربع كأس من الشربات الثقيل. ملعقة من الطحين. بندق للتزيين.

مكونات الشربات