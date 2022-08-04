نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الخميرة والنشا السحري لتفتيح البشره والفضاء على الاسمرار في المقال التالي
كريم الخميرة والنشا لتفتيح، البشره أحدث ضجة كبيرة في عالم التجميل بالمواد الطبيعية، حيث أنه استطاع تفتيح البشرة بشكل آمن وفعال وساعد على جعلها أكثر إشراقًا ونضارة ولهذا تبحث عنه كافة النساء، كما أنه يقوم بتغذية البشرة بشكل فعال.
كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشره
تعتبر الخميرة ضمن الفطريات الجيدة والتي لها فوائد كثيرة، كما أن النشا تؤثر على البشرة بشكل جيد وتعمل على إزالة. البقع الداكنة منها، ولهذا عندما يتم خلطهم سويًا نلاحظ نتائج مذهلة على البشرة، وإليكم الخميرة والنشا لتفتيح البشره فيما يلي:
المكونات
تحتاجين إلى المكونات التالية:
- ملعقة ك نشا.
- وملعقة ك ماء ورد.
- ملعقة ك عسل.
- وملعقة ك خميرة.
- علبة فارغة.
خطوات تحضير الكريم لتفتيح البشره
- حتى يتم الحصول على نتائج جيدة يجب اتباع الخطوات التالية لصنع كريم التفتيح:
- احضري إناء متوسط، وضعي به الخميرة ثم ماء الورد والعسل وقومي بمزجهم جيدًا، بعدها ضعي النشا واحرصي على التقليب الجيد حتى تتأكدي من تجانس المكونات سويًا، والحصول على خليط متماسك.
- احضري العلبة النظيفة وتأكدي من عدم وجود بها أي بقايا بعد تنظيفها، وابدئي بوضع الخليط الذي صنعتيه بداخلها وبعدها تدخليه الثلاجة لفترة عشر دقائق فقط، ثم اخرجيه للاستخدام.
- نظفي بشرتك جيدًا ثم قومي بوضع الخليط عليها ويتم تركه لفترة لا تقل عن 60 دقيقة، وذلك حتى يقوم الجلد بامتصاصه ويتم الاستفادة الكاملة منه.
- نظفي بشرتك من خلال الماء الدافئ وبعد ذلك مرري مكعبات الثلج عليها لإغلاق المسام.
- يفضل عمل هذا الماسك بشكل يومي للحصول على أفضل نتائج، وإذا استطاعتي وضعه قبل النوم وتركه حتى صباح اليوم التالي فهذه أفضل طريقة لاستخدامه.
فوائد كريم النشا والخميرة
لهذا الكريم فوائد عديدة من أهمها ما يلي:
- يعمل على التخلص من الجلد الميت وبهذا يترك البشرة نضرة وناعمة.
- يساعد البشرة الدهنية على أن تتخلص من كافة الزيوت الزائدة الموجودة بها.
- يعالج آثار حب الشباب والبقع الداكنة، مما يجعل الجلد يظهر بشكل مثالي.
- لقد تعرفنا من خلال المقال على طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشره، حيث أن هذا الكريم له فوائد كثيرة للجلد ولا يتسبب في أي أضرار جانبية نتيجة أنه مصنوع كاملًا من مواد طبيعي
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