نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ريش اللحم المشوية بالفرن وبالنعنان فى المنزل في المقال التالي

لحم الريش فى الفرن أو بالطريقة المفضلة لديك هى أفضل الأكلات المحببة لدى الكثير من الناس، وذلك لما تحتويه من فيتامينات ومعادن وكالسيوم مهم جداً لجسم الانسان، كما أن تحضيرها سهل جداً، لذلك سوف نقوم اليوم بتحضير ريش اللحم فى المنزل. مكونات ريش الغنم المشوية: 12 قطعة من ريش لحم الغنم. مكونات صلصة النقع: ربع كوب زيت زيتون.

ربع كوب عصير الليمون.

ربع كوب خل بالسميك.

3 فصوص ثوم مهروس. خليط البهارات: 1 ملعقة صغيرة شطة.

1 ملعقة صغيرة قرفة.

1 ملعقة كبيرة كمون ناعم.

1 ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة.

1 ملعقة صغيرة هيل ناعم.

ربع ملعقة صغيرة قرنفل ناعم.

نص ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم. طريقة التحضير: إحضار ورق زبدة ووضع ورقتين ووضع قطعة من الريش ونقوم بطرقها حتي تصبح رقيقة وتركها جانباً، نقوم بتكرار هذه الخطوة حتي يتم التخلص من كمية الريش. إحضار وعاء ووضع عصير الليمون، والخل، وزيت الزيتون، والثوم، وتقليبهم مع بعض ونقوم بوضع الريش في الخليط لمدة 10 دقائق وتقليبها حتي تتشرب الخليط. نقوم بتسخين شواية الفرن، أو الشواية الكهربائية، أو مقلاة حسب المتوفر، إحضار وعاء ووضع الشطة، والبابريكا، والكمون، والقرفه، والهيل، والكزبرة، والقرنفل، والزنجبيل، والفلفل، والثوم، وتقليبهم جيداً مع بعض. نأخذ قطعة من الرش، ثم بعد ذلك نغمسها فى الخليط الذي تم تجهيزه من البهارات، ولكن يجب مراعاة أن تغطى البهارات جانبين الريش، ثم نقوم بشويها فى الشواية لمدة 10 دقائق. مكونات ريش لحم البتلو المشوي: 2 ملعقة كبيرة عصير الليمون.

1 ملعقة كبيرة بودرة بصل.

1 ملعقة كبيرة بابريكا.

6 قطع ريش البتلو.

2 ملعقة كبيرة صوص الصويا.

2 ملعقة كبيرة كاتشب.

1 ملعقة كبيرة بهارات شواء.

1 ملعقة كبيرة خل البلسم.

ملح.

فلفل. طريقة التحضير: إحضار وعاء ووضع البابريكا، وبوردة البصل، وبهارات الشوي، والخل البلسم وتقليبهم، وإضافة الملح، الفلفل، 1 ملعقة من الزيت وتتبيل اللحم وتركها لمدة 1 ساعة وشويها على الجريل، أو شواية الفرن حتي يغير لونها ووضعها في الفرن لمدة 10 دقائق. مكونات ريش بالنعناع: 1 كيلو جرام ريش.

2 ملعقة كبيرة خل أحمر.

2 ملعقة كبيرة باربكيو.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

1 ملعقة كبيرة صلصة حارة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقه فلفل أسود.

ربع كوب نعناع مفروم فرم ناعم. طريقة التحضير: إحضار وعاء ووضع صلصلة حارة، وصلصلة بابريكيو، زيت زيتون، نعناع، خل ونقوم بوضع الريش، ووضع الملح، الفلفل، أسود، وخلطهم وتغطيتها بكيس نايلون ووضعها في الثلاجة لمدة 1 ساعة. إحضار مقلاة ووضع زيت وتسخينها على النار ووضع الريش لمدة 2 دقيقة حتي تحميرها ونقوم برفع الريش من على النار وإحضار صينية ووضع الريش في الفرن وتتبليتها فوقها. نقوم بتغطية الريش بورق الألمنيوم وإدخالها الفرن على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة حتي تسويتها وتحميرها. عمر شويل - جدة طريقة عمل ريش اللحم المشوية بالفرن وبالنعنان فى المنزل - ثقفني

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