لوجه ممتلئ وخدود وردية .. الخميرة والزبادي خلطة تسمين ونفخ الخدود والوجه بسرعة خيالية في 3 أيام بدون بوتوكس

نجد أن الكثير من الاشخاص يعانون من الوجه الرفيع والذي يكون خافي لمعالم الجمال لهم مما يسبب الاحراج لدى الكثير من السيدات والفتيات وتقوم كل منهم بالذهاب إلى القيام بعمليات الحقن والتي تعرف باسم البوتوكس والفيلر وهي تكون غالية الثمن إلى جانب ذلك مع الوقت نجد أن تلك العمليات تسبب الكثير من الضرر، لذلك بحث هؤلاء عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على نفخ الخدود وتسمين الوجه فتم أيجاد وصفة الخميرة حيث نجد أن الخميرة من المكونات الطبيعية التي تستخدم في العجائن لخمرها ولم يقتصر دورها على ذلك بل لها دور فعال في تسمين الخدود وسوف نوضح مكونات تلك الوصفة وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الخميرة والزبادي

تتكون تلك الوصفة من مكونات الطبيعية التي تساعد على تسمين الوجه والخدود مثل الخميرة مع الزبادي فإلى جانب الخميرة نجد أن الزبادي يساعد على ترطيب البشرة ومدها بالفيتامينات والمعادن اللازمة وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

٢ ملعقة خميرة كبيرة.

كوب زبادي.

ملعقة نشا كبيرة.

ملعقة زيت جوز هند.

طريقة تحضير وصفة الخميرة والزبادي

تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة ويمكن للجميع من السيدات والفتيات أن يقوموا بعملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به النشا والخميرة ونخلطهم جيدا.

ثم نضع كوب الزبادي عليهم مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات.

ثم نضع زيت جوز الهند مع الاستمرار في التقليب المستمر.

نغسل الوجه جيدا ونقوم بتنشيفه ثم نضع عليه الخليط ونترك الخليط حتى يجف.

ثم نقوم بغسل الوجه وسوف نلاحظ تسمين الخدود والوجه إلى جانب تفتيح البشرة والتخلص من البقع والاسمرار.

نلاحظ أن تلك الوصفة يتم تكرارها مرتين أسبوعيا حتى نحصل على أفضل نتيجة.

فوائد الخميرة للبشرة

نجد أن للخميرة الكثير من الفوائد الخاصة بالبشرة سوف نوضح تلك الفوائد من خلال النقاط التالية.