ماء الأرز المخمر كنز للشعر موجود في كل منزل تعرفي على فوائده وطريقة استخدامه

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عمر شويل - جدة فوائد ماء الأرز المخمر للشعر، يعتبر ماء الأرز المخمر كنز موجود في كل منزل، يمكنك الاستفادة منه لعلاج مجموعة كبيرة من مشاكل شعرك، بداية من تساقطه

فوائد ماء الأرز المخمر للشعر

يقلل من تساقط الشعر

يحتوي ماء الأرز المخمر على ثمانية من الأحماض الأمينية تشكل البروتين والكيراتين للشعر، لذلك فإن استخدامه يساعد في تقليل تساقط الشعر بشكل طبيعي، علاوة على ذلك ، يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

يغذي الشعر التالف

يحتوي ماء الأرز المخمر على الإينوزيتول، وهو سبب وجيه آخر لإدراجه في نظام العناية بالشعر الخاص بك، فإذا قمت بصبغ أو تلوين أو تصفيف شعرك بالحرارة بشكل متكرر ، فإن الكربوهيدرات (الإينوزيتول) تصلح الشعر التالف أو المكشوف.

ومع الاستخدام المتكرر لماء الأرز المخمر يغذي شعرك، يتغلغل في أعمدة الشعر ويوفر حماية طويلة الأمد للشعيرات.

يمنح شعرك مستوى الأس الهيدروجيني الأمثل

بالرغم من فوائد ماء الأرز العادي للشعر إلا أن مستوى الأس الهيدروجيني المرتفع فيه يؤثرعلى الشعر تأثير سلبي، لكن عملية التخمير تقلل من مستوى الأس الهيدروجيني وتجعله مثاليًا لتغذية الشعر، إنه قادر على اختراق فروة الرأس وترطيب الشعر، ويسمح للفيتامينات بالوصول إلى فروة الرأس وأطراف الشعر ، مما يشكل حاجزًا ضد التلف الخارجي.

وسواء كنت تستخدم ماء الأرز المخمر كعلاج أو في نظامك اليومي للعناية بالشعر، فإن جانبه الغني بالمغذيات يغلق بشرة الشعر ، مما يجعله أكثر لمعانًا.

لكن للاحظأن النتيجة النهائية تعتمد على كيفية تحضيرك لها وكيفية استخدامها.

طريقة عمل ماء الأرز المخمر

ضعي كوبًا من الأرز الخام المغسول من أي نوع في برطمان.

أضيفي إليه من 2-3 أكواب من الماء.

أغلقي البرطمان واتركيه في درجة حرارة الغرفة لمدة يومين على الأقل حتى يحدث التخمير.

ينتج عن التخمير رائحة حامضة.

وعندما يتم تخزين المحلول لفترة أطول، يصبح أكثر تركيزًا وبالتالي ستحتاج إلى تخفيف ماء الأرز المخمر قبل استخدامه.

عند الاستخدام قومي بتصفية الأرز واستخدام الماء.

كيفية استخدام ماء الأرز المخمر للشعر

فيما يلي خطوات استخدام ماء الأرز المخمر للشعر:

استخدامه كقناع للشعر

أضف كمية من مسحوق الخردل إلى ماء الأرز المخمر لتشكيل عجينة ناعمة.

أضيفي بضع قطرات من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند إلى العجين.

ضعي المعجون على فروة رأسك لكن تجنبي وضعه على خصلات الشعر.

اتركيه لمدة 20 دقيقة واغسليه باستخدام شامبو خفيف.

استخدامه كغسول للشعر

اغسلي شعرك بشامبو خفيف ونظفي فروة الرأس والشعر جيدًا.

اشطفي شعرك بكوب من ماء الأرز المخمر ودلكي فروة الرأس.

اتركيه لمدة 20 دقيقة ، ثم اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر.

يعمل ماء الأرز المخمر كمطهر لطيف، ومع ذلك ، لإزالته بشكل جيد من فروة الرأس ، أضف ملعقة كبيرة من زيت الأملا للحصول على نتائج أفضل.

نصيحة للمحترفين: تجنبي استخدام ماء الأرز المخمر عالي التركيز للشعر ، حيث يمكن أن يسبب التجعد ويؤدي إلى تلف الشعر، يعمل ماء الأرزالمخمرالمخفف على تحسين مرونة الشعر ، مما يجعل كل خصلة أكثر صحة.