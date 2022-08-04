نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل علاج للتخلص من حب الشباب وإزالة آثاره بسرعة وبطريقة فعالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حب الشباب هو شكل من أشكال التهاب الجلد الذي يحدث في بصيلات الشعر، يمكن أن يظهر حب الشباب في أي عمر ولكنه يظهر عادة عند المراهقين والسبب الرئيسي لذلك هو أن الهرمونات تغير إنتاج الدهون الطبيعي للبشرة مما يؤدي إلى ظهور البثور والرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء حب الشباب هو مرض التهابي تسببه البكتيريا التي تعيش في المسام.

وصفة خل التّفاح لعلاج حب الشباب

خل التفاح طريقة طبيعية للتخلص من حب الشباب يحتوي على أحماض خفيفة تتحكم في إنتاج دهون البشرة، بالإضافة إلى خصائصه التي تكون ضادة للميكروبات التي تساعد على حماية البشرة من البكتيريا، مما يساعد في القضاء على حب الشباب. أفضل شيء في خل التفاح هو أنه رخيص الثمن ويسهل العثور عليه ما عليك سوى خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء أو العصير، لبدء يومك استخدم هذه الوصفة مرتين يوميًا للحصول على أفضل النتائج!

المقادير:

كمية خل التفاح. كمية الماء (تساوي كمية خل التفاح). كرة قطن.

طريقة التحضير: في وعاء اخلطي المكونات جيدًا. قطعة قطن مبللة في المحلول وتوضع على المنطقة المصابة، اترك المحلول على المنطقة المصابة لمدة 5-7 دقائق. اشطف بشرتك بالماء الباردالوصفة تتكرر يومياالوصفة مناسبة لجميع أنواع البشرة وينصح بنسبة 3: 1 (خل التفاح: الماء) للبشرة الحساسة.

وصفة العسل لعلاج حب الشباب

العسل مضاد حيوي طبيعي ومرطب فعال لحب الشباب يقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب ويحافظ على صحة الجلد يعتبر العسل آمناً لجميع أنواع البشرة ويمكن استخدامه في أي عمر طريقة العسل على النحو التالي: المكونات: كمية من العسل الصافي، طريقة التحضير: ضعي بضع قطرات من العسل على الجلد المصاب بأطراف أصابعك اتركي العسل على الجلد لمدة 30-40 دقيقة حتى يجف اشطف الجلد بالماء النظيف.

وصفة الكركم لعلاج حب الشباب

يعتبر الكركم مطهراً جيداً منذ العصور القديمة الطريقة كالتالي: تحضير مسحوق الكركم وخلط المكونات جيداً في وعاء للحصول على عجينة ناعمة يتم وضع العجينة على الجلد المصاب لمدة 15 دقيقة حتى يجف يمكنك تركه لفترة أطول إذا كنت ترغب في ذلك، لكن انتظر 20 دقيقة على الأقل قبل شطفه بالماءالوصفة مناسبة لجميع أنواع البشرة بما في ذلك البشرة الحساسة ولكن يمكن استبدال العسل إذا لزم الأمر.