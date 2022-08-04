نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر الخشن من منزلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن ظهور الشعر الناعم هو نتيجة لشعر صحي ورطب من السهل جدًا الحصول على النتيجة المرجوة باستخدام الوصفات الطبيعية لتحقيق ذلك، عليكي اختيار المنتجات المناسبة التي ليست قاسية على شعرك ويمكن أن تمنحك أفضل النتائج الطبيعية، العديد من المنتجات التي تدعي أنها تجعل شعرك متساويًا وسميكًا يمكن أن تكون ضارة لشعرك، لأنها يمكن أن تتسبب في تكسر وتقصف الأطراف ونجد أن منتجات فرد الشعر تكون باهظة الثمن مثل الكيراتين والبروتين.

خلطة المايونيز لتنعيم الشعر

توفر هذه الطريقة الزيوت اللازمة للشعر ليصبح ناعمًا ولامعًا إذا كان الشعر جافًا وخشنًا، استخدم هذه الطريقة سوف ينعم شعرك لا ينصح باستخدامه للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البيض الطريقة هي كما يلي: المكونات: مايونيز كامل. طريقة التحضير: يغطى الشعر بالكامل بالمايونيز اتركه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفي الشعر بالماء الدافئ. اغسل الشعر بالشامبو والبلسم

خلطة صفار البيض لتنعيم الشعر

تعمل هذه الطريقة على تنعيم الشعر حتى يصبح ناعمًا طريقة تنعيم الشعر هذه سهلة التنفيذ وغير مكلفة يعمل البيض على تكسير الكيراتين، مما يجعله أكثر مسامية ويسهل غسله بالشامبو، تعمل هذه الطريقة أيضًا على ترطيب شعرك وتجعله ناعمًا وحريريًا، وتتمثل الطريقة في الآتي: صفار من 3 بيضات، وملعقة تكون كبيرة من العسل، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون اخلطي المكونات حتى تمتزج، ضعي الخليط على الشعر بالكامل اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطف الشعر بالماء الدافئ وليس الساخن حتى لا ينضج البيض ويصعب إزالته اغسل الشعر بالشامبو والبلسم

وصفة خل التفاح لتنعيم الشعر

يعد غسول الشعر بخل التفاح طريقة رائعة لتنعيم الشعر لتخلص من قشرة الرأس والحكة وإدارة شعرك في المنزل له فوائد عديدة منها: حيث يذيب الدهون الزائدة في فروة الرأس التي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب والحكة، يهدئ التهيج والمناطق الخشنة في فروة الرأس الناتجة عن المعالجات الحرارية مثل الفرشاة البرازيلية. ينعش فروة رأسك ويعالج الشعر الناشئ. يطرد الدهون الزائدة والخلايا الميتة من فروة رأسك، مما يؤدي إلى تحسينات ملحوظة في صحة فروة الرأس ما عليك سوى مزج نصف كوب من خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ، وصبه على الشعر كالمعتاد. اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء البارد ينعم شعرك ويخفف من قشرة الرأس والحكة والتقشير.