طريقة عمل خبز بالخضار الصحي المفيد لجميع الأعمار بخطوات غير متوقعة

طريقة عمل خبز بالخضار في المنزل بمجموعة من الخطوات البسيطة التي يقوم بعملها الجميع، ويعد هذا الخبز من المخبوزات الصحية المفيدة التي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي يجب أن نزود بها الجسم باستمرار حتى يصبح قوياً، ومن الأفضل إعداد هذا الخبز باستمرار للأولاد الصغار لأنهم يقومون ببناء أجسامهم كما أن بهذه الطريقة نشجعهم على تناول الطعام الصحي المفيد، واليوم سوف نتعرف على مكونات عمل خبز بالخضار والتعرف على خطوات تجهيزه بكل سهولة من خلال موقع ثقفني الاخباري المتميز بين جميع المواقع من خلال ما يقدمه.

مكونات عمل خبز بالخضار

تعتبر مكونات عمل خبز بالخضار جميعها من المكونات الصحية المغذية للجسم وهذه المكونات هي كما يلي:-

3 أكواب من الدقيق.

ملح على حسب الرغبة.

ملعقة صغير من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

حبة واحدة من البيض.

فانيليا.

فلفل رومى مفروم.

ربع كوب من الزيت.

جزر مسلوق مفروم.

بطاطس مسلوقة مفرومة.

كوب من اللبن.

للوجه

كمون صحيح.

بيض.

شمر صحيح.

فانيليا.

طريقة عمل الخبز

تعتبر طرق عمل الخبز من الطرق الشائعة التي لا يستغني عنها أحد لذلك سوف نعرض على حضراتكم هذه الطريقة الصحية وهي كما يلي:-

نحضر إناء ونضع به كمية الدقيق المنخول جيداً ونقلب به كمية السكر ورشة الملح والخميرة الفورية ونقلبهم مع بعض. ثم نضيف عليهم ربع كوب الزيت والبيضة والفانيليا وكوب اللبن. نخلط جميع المكونات مع بعضها جيداً ثم نضيف عليهم الفلفل الرومي المفروم والبطاطس المسلوقة المهروسة والجزر المسلوق المفروم. نعجن الخليط السابق جيداً حتى تتداخل جميع المكونات ونحصل على خليط متجانس، ثم نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها. بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات ونضعها في صينية مدهونة ونقوم بدهن الوجه بخليط البيض والفانيليا. نرش على الوجه حبوب الكمون والشمر ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركه حتى ينضج. نخرج الخبز من الفرن ونتركه حتى يبرد قليلاً ثم نقدمه بألف هنا وشفا وصحة وعافية للجميع.

طريقة ومكونات خبز البطاطا

يعد خبز البطاطا من أشهي أنواع الخبز المغذية والمفيدة جداً للأشخاص وخاصة الأطفال فهيا بنا نتعرف على مكوناته وهي كالآتي:-

نصف كوب من البطاطا الحلوة المهروسة.

٢ ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

٢ حبة من البيض.

٤ ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

٣ ملاعق كبيرة من الزبدة.

الطريقة

نضع في وعاء ملعقة من السكر والخميرة الفورية والماء ونقلبهم مع بعض ونترك الخليط لمدة ٥ دقائق حتى تتفاعل المكونات. ثم نضع السكر والزبدة في وعاء العجن ونخفق جيداً حتى يذوب السكر. نقوم بإضافة البيض والبطاطا المهروسة ونخلط ثم نسكب خليط الخميرة عليهم ونقلب جيداً. بعد ذلك ننخل الدقيق ( الكمية حسب العجينة ) ونضيفه إلى الخليط السابق بالتدريج حتى تتكون عجينة غير ملتصقة باليد. نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يخمر ويتضاعف حجمه. نقسم العجينة إلى عدة كرات متساوية الحجم ونضعها في صينية مغطاة بورق زبدة او مدهونة ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة حتى ترتاح. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة حتى يحمر.

طريقة عمل خبز الجبنة

سوف نتحدث اليوم بكل وضوح عن مكونات عمل خبز الجبنة الهش لتحضيره في المنزل وهذه المكونات هي كما يلي:-

٢ كوب ونصف من الدقيق.

٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

٣ قطع من الجبنة المثلثات أو ٣ ملاعق من الجبنة الكريمي.

ملعقة كبيرة من السكر.

جبنة مبشورة اختياري.

ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

٣ ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

كوب من الماء الدافئ.

بقدونس وبصل أخضر (على حسب الرغبة ).

الطريقة