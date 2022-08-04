نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل الثومية الجاهزة مثل المحلات السورية بالظبط في المقال التالي

صلصة الثومية وهي الأكثر شهرة فى العالم والتي تقدم بشكل كبير فى محال الأكلات الجاهزة مثل الشاورما السورية والفراخ الجاهزة، لذلك نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الثومية فى المنزل بكل سهولة أحلى من المطاعم. مكونات صلصة الثوم مع الطحين: 1 ملعقة كبيرة زبدة.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة دقيق أبيض.

2 ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

2 كوب كريمة الثقيلة أو كريمة الطبخ.

1 ملعقة كبيرة مرقة دجاج.

نص كوب جبنة بارميزان مبروشة.

نص ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون. طريقة التحضير: إحضار مقلاة ووضع الزبدة حتي تقوم بالذوبان على نار متوسطة وإضافة الثوم المهروس وتركها تفوح رائحته ووضع الدقيق وإستمرار بتقليب حتي يتكثيف. إحضار وعاء ونقوم بتسخين الكريمة مع مرقة الدجاج ونقوم بوضع الكريمة فوق الدقيق وتقليبهم ونقوم بإضافة الملح، والفلفل أسود وإستمرار حتي يتكاثف ووضع الجبنة المبروشة، إستمرار بلتقليب حتي تذوب الجبنة وتقديمها ساخنة. مكونات صلصة الثوم المشوي: رأس كامل ثوم.

3 ملاعق كبيرة ونص زيت زيتون.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

1 كوب مرقة دجاج أو مرقه الخضار.

نص كوب كريمة ثقيلة أو كريمة طبخ.

نص ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون. طريقة التحضير: نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 نقوم بإحضار ورق الألمنيوم على شكل مربعات نقوم بقطع رأس الثوم ووضعها فوق 1 ملعقة صغيرة ونص زيت زيتون ووضعه فوق ورق الألمنيوم وغلقها جيداً. نقوم بوضع الثوم في الفرن لمدة نص ساعة حتي يشوي الثوم وإخراجه وتقشيرها. ونقوم بإحضار مقلاة ووضع زيت الزيتون ووضع الثوم المشوي ووضع الدقيق وتقليبه حتي يتكثف ووضع القليل من الكريمة. ونقوم برفع المقلاة من على النار وتتبيل الصلصة بالملح، والفلفل الأسود وتقديمها. مكونات صلصة ثوم مع النشا: 1 ملعقة صغيرة عصير الليمون أو خل تفاح.

2 ملعقة كبيرة نشا.

3 أرباع كوب ماء.

2 فص ثوم إلي 5 فصوص ثوم مهروس.

3 أو 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ربع ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: نقوم بإحضار مقلاة وتذويب النشا بكمية الماء المذكورة تقليبه جيداً حتي يتكثف ويقوم بلغليان ونقوم برفعها من على النار وتركها تبرد تماماً. نقوم بإضافة الثوم وعصير الليمون إلى النشا، إحضار الخلاط الكهربائي ووضع الخليط وضربهم حتي يصبح لونه أبيض. ونقوم بإضافة زيت زيتون وإستمرار في التقليب حتي تحصل على صلصة ناعمة ومتماسكة نقوم بتقديمها بعد وضعها في الثلاجة في وعاء مغلق تماماً. عمر شويل - جدة طريقه عمل الثومية الجاهزة مثل المحلات السورية بالظبط - ثقفني

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