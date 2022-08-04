بياض رباني بوصفة منزلية سحرية لتبييض الجسم والمناطق الحساسة وإزالة أي بقع وأسمرار

إسمرار الجسم من المشكلات التي تسبب الإحراج للكثير من الفتيات والسيدات وتجعلهم تلك المشكلة يبحثون عن بعض الوصفات التي تعمل على تبييض الجسم، حيث تلجأ الكثير من الفتيات إلى إستخدام إستخدامات مختلفة تعمل تبييض الجسم مثل إستخدام الدلكات وإستخدام الأجهزة مثل الليزر الذي يعمل على تفتيح الجسم بشكل ملحوظ ولكن مع مرور الوقت سوف تلاحظين بعض المشكلات المختلفة مثل ظهور حساسية والبقع في الجلد لذلك علينا بإستخدام الوصفات الآمنة، حيث تعاني البعض من الفتيات من مشكلة إسمرار المناطق الحساسة حيث في الغالب تستخدم الكثير من الفتيات وصفة لتفتيح الجسم ووصفة أخرى لتفتيح المناطق الحساسة لذلك علينا بإستخدام وصفة واحدة آمنة لتفتيح المناطق الحساسة والجسم معا بطريقة جبارة وتعد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض الجسم وتعمل على تبييض المناطق الحساسة هي وصفة الليمون مع النشا، المنزلية حيث تساعد تلك الوصفة الطبيعية على التخلص من القشور والبقع الداكنة التي تتواجد في هذه المناطق وتعمل على تفتيح الجسم بشكل ملحوظ، وللوصول إلى النتيجة التي ترغبين بها سوف نقدم إليكي عبر موقعنا طريقة عمل وصفة لتبييض الجسم والمناطق الحساسة ونقدم إليكي مكونات تلك الوصفة للحصول على نتيجة مذهلة.

ترغبين في التمتع بجسم أبيض مثل الحليب ومناطق حساسة بيضاء وناعمة مثل الحرير عليكي بإستخدام وصفة طبيعية على الفور تعمل تلك الوصفة على تقشير الجسم والمناطق الحساسة للتخلص من القشور والجلد الميت نهائيا حيث تساعد وصفة الكركم من الوصفات التي تعمل على إعطائك النتيجة التي تحلمين بها بدون تكلفة ولا مجهود.

مكونات عمل وصفة لتبييض الجسم والمناطق الحساسة

كمية مناسبة من النشا تناسب حجم الجسم.

كمية من عصير الليمون تناسب كمية النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي.

طريقة عمل وصفة لتبييض الجسم والمناطق الحساسة