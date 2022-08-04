نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح.. ماسك القهوة والنشا المبهر لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه من أول استعمال في المقال التالي
ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبقع ، يبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لتفتيح البشره والتخلص من التجاعيد لذا قد تضطر إلى شراء الكريمات ومستحضرات التجميل الجاهزة لكنها تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة على المدي البعيد كما إنها مكلفة جداً لذا تم الاتجاه إلى المواد الطبيعية التي منها القهوة والنشا وياتي ماسك القهوة والنشا علي راس المواد الطبيعية التي تساعد على تفتيح لون البشرة والتخلص من التجاعيد وترهل البشرة، بالرغم من أن القهوة لونها اسود إلا إنها تحتوي على العديد من الفوائد للبشرة فهي تعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد وترهل البشرة وتساعد في تقشير الجلد الميت، والقضاء على البثور السوداء .
ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبقع
تحتوي القهوة على العديد من الفوائد وكذلك النشا تساعد على التفتيح الفوري للبشرة وترطيب البشرة، كما تعمل على حماية البشرة من أشعه الشمس الحارقة، وسنقدم لكم طريقة عمل ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبقع، من مكونات الماسك:
- ملعقة كبيرة من القهوة.
- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.
- ٣ معالق كبار من اللبن.
- نصف ملعقة كبيرة من الجلسرين.
طريقة التحضير والاستعمال
- نحضر إناء ونضع به النشا والقهوة ونقلبهم جيداً
- نضيف الحليب والجلسرين على الخليط ونقلب جيدا.
- نقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.
- نغسل البشرة جيداً بالماء الدافئ والغسول المناسب.
- نجفف البشرة جيداً ونضع الماسك على الوجه.
- نترك الماسك لمدة حوالي ربع ساعة تقريباً.
- نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ.
- للحصول على افضل نتيجة يفضل استخدام هذه الطريقة مرتين في الاسبوع.
فوائد القهوه والنشا للبشرة
- تحتوي القهوة على العديد من الفوائد منها
تساعد في تقشير الجلد الميت.
- الحصول على بشرة صافية ونقية وخالية من الحبوب.
- تفتيح لون البشرة.
- توحيد لون البشرة والتخلص من البقع.
- تعمل النشا على شد البشرة والتخلص من التجاعيد.
- القضاء على علامات التقدم في العمر.
- الحصول على بشرة نضرة وناعمة الملمس مثل ملمس الأطفال.
- القضاء على الميكروبات والجراثيم في البشرة.
- يمكن استخدام هذه الطريقة لأصحاب البشرة الدهنية فهي لا تسبب اي تهيج او احمرار للبشرة
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