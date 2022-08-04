بكيلو حليب أعملي 2 كيلو زبدة فلاحي في الخلاط بطعم أحلي وأوفر من الجاهز مش هتشتريه من بره تاني

الفلاحي بطعمها المميز ورائحتها الذكية فهي تعطي مذاق رائع ونكهة طيبه وطعم لا يقاوم للأطعمة خاصة الحلويات، حيث يمكنك تمييز الحلوي المصنوعة بالزبدة الفلاحي عن اخري المصنوعة من السمن العادي، لكن تعتبر العيب الوحيد هو ارتفاع سعرها لذا يبحث الكثير عن بديل لها، لذا قامت بعض السيدات بالبحث عن طريقة عمل الزبدة الفلاحي من الحليب من المنزل، ويفضل إعدادها في فصل الشتاء بالأخص خلال شهري ديسمبر ويناير حيث يكون الحليب في هذه الشهور أفضل وذات دسم اعلي عن باقي الشهور ولن تضطري عزيزتي بعد الآن إلي شراء الزبدة الفلاحي من المحلات.

طريقة عمل الزبدة الفلاحي من الحليب

يمكنك عمل الزبدة الفلاحي في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة ولن تضطري بعد ان إلي الخضوع لجشع وغش الكثير من التجار، حيث انتشر الغش كثيراً هذه الأيام فقد تقوم بدفع الكثير من المال مقابل الحصول على الزبدة الفلاحي لكن تتفاجئ السيدة بأنها غير جيدة، لذا سنقدم لك سيدتي طريقة عمل الزبدة الفلاحي من الحليب، ومن مكونات هذه الطريقة:

كيلو لبن كامل الدسم.

ماء مثلج .

بعض مكعبات الثلج.

طريقة التحضير

يمكنك إعداد الزبدة الفلاحى بكل سهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة التالية: