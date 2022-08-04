صبغة الشعر باللون البني الغامق بدون حناء أو أوكسجين بمكونات طبيعية 100% من البيت

صبغة الشعر باللون البني الغامق بدون حناء أو أوكسجين، من أكثر الأشياء التي يهتم بها كافة السيدات والأمهات بشكل خاص هو الشعر يحرصن على الاهتمام به وتطويلة وتنعيمة وتغيير لونه، ولذلك تحرص الفتيات والسيدات بالذهاب إلى الكوافير ومراكز التجميل لتغيير لون شعرهم، وأصبح هناك الكثير من الألوان التي يمكن أن تصبغ الشعر به ومن الألوان المميزة التي تتناسب مع جميع أنواع وألوان البشرة هو اللون البني الغامق فهو من الألوان المميزة جدًا، والصبغات التي يتم استخدامها في مراكز التجميل هو الحناء و إضافة الأوكسجين وكل هذه المكونات تؤدي إلى تلف الشعر وتعرضه إلي التساقط و التقصف وضعف الشعر، ولذلك سنقدم لكم وصفة طبيعية صبغة الشعر باللون البني الغامق بدون حناء أو أوكسجين من المنزل بمكونات طبيعية 100%.

مكونات صبغة الشعر باللون البني الغامق

3 ملعقة كبيرة من القهوة.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 صغيرة من زيت الخروع.

3 ملاعق من النشا.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

2 ملعقة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

طريقة تحضير صبغة الشعر باللون البني الغامق

في البداية نأتي بكوب من الماء ونضيف عليه 2 ملعقة من القهوة.

نقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى تذوب القهوة في الماء.

نضع القهوة على النار حتى تدفئ فقط، ثم نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد.

بعد ذلك نأتي بوعاء آخر ونضيف النشا و الكاكاو و القرنفل.

نخلط هذه المكونات جيداً مع بعضهم حتى يمتزجا.

بشكل تدريجي نضيف خليط القهوة على النشا مع التقليب حتى يمتزج المكونات مع بعضهم.

نضع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يمتزجا المكونات ويصبح لديك خليط كريمي ناعم.

ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد ونغطي عليه.

بعد ذلك نضيف زيت الزيتون و خل التفاح وزيت الخروع.

ثم نضرب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.

طريقة استخدام صبغة الشعر باللون البني الغامق