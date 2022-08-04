نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة لبان الدكر الرهيبة لشد تجاعيد البشرة نهائياً حتي لو عمرك 40 سنة هتصغري وستبدين أصغر سناً في المقال التالي
رغم صغر سن الكثير من الفتيات والسيدات إلا وأنهم يعانون من مشكلة حساسة جدا تجعلهم وكأنهم كبار في السن وهي مشكلة تجاعيد الوجه، وتجعل هذه التجاعيد مظهر الوجه بشكل غير مقبول وتسبب لهم الكثير من الإحراج ومن اكثر الحلول المقترحه والدارجه والتي يرغب الكثير من السيدات والفتيات بعملها هي الذهاب إلى المراكز التجميل التي تعمل على إستخدام أجهزة خاصة تعمل على شد البشرة وتجعلها مثل الشباب وتقضي على تلك المشكلة تماما وتعد هذه الطريقة من الطرق غالية الثمن وتحتاج إلى تكلفة كبيرة لعملها حيث يجب علينا عمل خلطات طبيعية في المنزل ذات تكلفة بسيطة ولها نتائج فعالة للحصول على بشرة مشدودة ومن افضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة بشكل صحي وبدون ترك اي اضرار وهي وصفة لبان الدكر، حيث يمكننا خلط لبان الدكر مع العديد من المكونات الطبيعية الأخرى مثل النشا، وتعتبر وصفة النشا مع لبان الدكر من اقوى الوصفات التي تعمل على شد البشرة وخلال وقت قصير، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة لبان الدكر والنشا للحصول على بشرة مشدودة ونقدم إليكي المكونات اللازمة لعملها بطريقة سهلة وبسيطة للحصول على نتائج مبهرة.
مكونات عمل وصفة لبان الدكر والنشا لشد تجاعيد الوجه
- ثلاث ملاعق كبيرة من لبان الدكر.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة لبان الدكر والنشا لشد تجاعيد الوجه
- عليكي اولا قبل تحضير تلك الوصفة أن تقومي بغسل بشرتك جيدا بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك حتى تصبح نظيفة.
- بعد الحصول على بشرة نظيفة قومي بتحضير تلك الوصفة وهي تحضير إناء وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من لبان الدكر وضيفي كمية من الماء واتركيها لمدة ساعتين.
- بعد ذلك قومي باخذ لبان الدكر وضعيه في طبق وقومي بهرسه وضيفي إليها ملعقتان كبيرتان من النشا وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وخمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وخمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد وقومي بتقليب تلك المكونات جيدا.
- بعد تقليبها جيدا والحصول على قوام كريمي قومي بوضع تلك الوصفة على بشرتك بشكل يومي قبل النوم ثم قومي بغسل بشرتك بالماء حتى تصبح نظيفة وبعد مرور إسبوع واحد من بداية إستخدام تلك الوصفة سوف تحصلين على بشرة مشدودة وجميلة.
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