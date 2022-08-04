اقوي خلطة مغربية للعرايس لتبيض الجسم والأماكن الحساسة سيزيل سواد 20 سنة ويخليكي قشطة

تبحث الكثير من السيدات والفتيات المقبلين على الزواج عن خلطات لتبييض الجسم وذلك بسبب تواجد كثير من مناطق الاسمرار به مثل منطقة الأكواع والركبة وتحت الأبط والمناطق الحساسة ويحدث ذلك الاسمرار في تلك الأماكن وذلك بسبب عدم ترطيبها بشكل يومي وحدوث جفاف للجلد عدم وصول الأكسجين لبعض الأماكن يؤدي إلى اسمرارها وعندما قمنا بالبحث عن خلطات التفتيح تم إيجاد وصفة النشا وذلك لما له من فاعلية كبيرة في تفتيح الأماكن الداكنة والتخلص من البقع والاسمرار والغامقان ويحرص أيضا على تنعيم البشرة وسوف نوضح مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة النشا لتبيض الجسم بالكامل

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل ولا تكلفنا أي تكاليف إضافية وسوف نوضح مكونات تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

ملعقة نشا كبيرة.

ملعقة طمي مغربي.

زيت زيتون.

٢ ملعقة سكر.

ملعقة كبيرة بن.

ماء ورد.

طريقة تحضير وصفة النشا

تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بعملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به النشا والطمي والبن ونقلبهم جيدا.

ثم نقوم بوضع الماء بالتدريج عليهم حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بوضع زيت الزيت الزيتون مع التقليب المستمر.

نضع السكر ونقلبه مع المكونات السابقة .

نقوم بوضع الخليط على الجسم وتدليك به جميع الأماكن.

نترك الوصفة لمدة ٢٠ دقيقة قبل الاستحمام ثم نقوم بالاستحمام وغسل الجسم جيدا.

سوف نلاحظ بأن الجسم أصبح متفتح وقد تخلصنا من جميع الاسمرار والأماكن الداكنة الموجودة في الجسم.

وصفة الترمس لتفتيح الجسم

يعد الترمس من أهم المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح الجسم وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

ترمس مطحون.

زيت جوز هند.

نشا.

ماء ورد.

طريقة التحضير: