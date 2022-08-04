نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق فعالة لتفتيح المناطق الحساسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني أكثر النساء من مشاكل اللون الداكن في المناطق الحساسة، ومنطقة تحت الإبطين ومنطقة العانة، ويبذلنا جهداً كبيراً لمعرفة السبب الكامن وراء هذا لون الغامق، ثم يقوموا بإحضار العديد من المنتجات الكيمائية، وبعض الطرق الطبيعية لإزالة هذا اللون وتفتيحه، والتخلص من الألوان التي تسبب القلق، ونلاحظ بشكل عام أن أدوات الحلاقة واستخدام كريمات إزالة الشعر، هي السبب الرئيسي في زيادة اللون الداكن، فيجب التخلي عنها قدر المستطاع واستخدام الشمع بدلاً منها، من أجل المحافظة على لون الجلد الطبيعي.

وصفات مجربة لتفتيح المناطق الحساسة

سنعرض لكم بعضا من الوصفات المذهلة السحرية والمجربة لتفتيح المناطق الحساسة وجميع المناطق الداكنه في الجسم وأهمها :-

الليمون والسكر

يستخدم الليمون لمعالجة العديد من المشاكل المرتبطة بالجلد، من بينها تفتيح المناطق الحساسة، وتفتيح منطقة الإبطين والركب، وأغلب الأماكن الداكنة من الجسم.

طريقة الاستعمال

أفركي نصف ليمونة على المنطقة التي تريدينا تفتيحها، واتركي العصير عليها حتى يجف حوالي عشر دقائق، ثم اغسلي المنطقة بالماء، كما بإمكانك وضع القليل من السكر على الليمونة قبل الفرك لتحصلي على نتيجة مذهلة.

الأولوفيرا والكركم

يمتلكا الأولوفيرا والكركم على خصائص رائعة من الفيتامينات المغذية، وتعد هذه الوصفة أفضل مبيض طبيعي للجلد، وإصلاح الجلد المتضرر، نظراً لاحتوائهم على مميزات متكاملة تعمل على تغذية الجلد، وتفتيح المناطق الداكنة بشكل كبير.

طريقة التحضير والاستخدام

أخرجي الجل الموجود داخل ورقة الأولوفيرا بمقدار ملعقة صغيرة، وقومي بإحضار ملعقة صغيرة من بودرة الكركم، واخلطيهم معا ثم ضعي هذا الخليط على المناطق الحساسة وتحت الإبط، واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة ثم اغسليهم بالماء الفاتر، وستندهشين من الفرق بعد الاستعمال لمدة أسبوع.

تفتيح المناطق الحساسة قبل زفاف العروس

خذي قليلا من ماء الورد مع عصير نصف ليمونة، وأحضري قطنة واغمسيها بعصير الليمون وماء الورد، ثم قومي بمسح المنطقة الحميمية بشكل جيد، وانتظري لمدة ربع ساعة ثم اغسلي بالماء الفاتر، وكرري هذا الأمر يومياً واحرصي أن ترتدي بعد ذلك الملابس الداخلية القطنية، حتى تحمي جلدك من التحسس وظهور البثور والحكة.

نصائح هامة للمحافظة على بشرة فاتحة في المناطق الحساسة

· احرصي على ارتداء ملابس داخلية مصنوعة من القطن.

· لا تقومي بإزالة الشعر بالشفرة، بل استخدمي الشمع لأنه يعد أفضل بكثير في منطقة العانة.

· اشربي كميات كافية من الماء يوميا، لأنه يساعد على تنشيط الأوعية الدموية.

. اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه.

وبهذا نجد أن مشكلة المناطق الداكنة في المناطق الحساسة، يعود إلى ارتداء الملابس الضيقة المصنوعة من البولستر والألياف الصناعية، واستخدام الشفرات في إزالة الشعر، بالإضافة إلى العادات اليومية التي تسبب الاحتكاك مثل المشي، كما يعد التقدم في العمر سبب رئيسي في هذا اللون الداكن، ولقد قدمنا نصائح وطرق طبيعية لجعل المناطق الداكنة ذات مظهر فاتح، وتخلص السيدات من هذا الأمر المزعج.